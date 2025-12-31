Подрывает доверие к власти: журналиста вывели из зала и угрожают полицией

Во вторник, 30 декабря, в Резекненском самоуправлении состоялось очередное заседание рабочей группы по оценке дальнейших моделей деятельности муниципального предприятия SIA «Austrumlatvijas koncertzāle» и муниципального агентства «Резекненский центр культуры и туризма», однако заседание было прервано.

Как пояснили в самоуправлении, заседание было прекращено в ответ на проявленное журналистом Латгальской студии Латвийского радио Биковским неуважение, провокационное поведение и сознательное нарушение работы рабочей группы. «Упомянутый журналист, игнорируя общепринятые нормы поведения и мешая работе группы, несмотря на неоднократные просьбы покинуть зал заседаний, отказался прекратить съемку. Кроме того, Биковский демонстрировал открытое и вызывающее неуважение к отдельным членам рабочей группы, игнорируя элементарные нормы профессионального общения», — говорится в опубликованной самоуправлением информации.

Также в самоуправлении сообщили, что по факту грубого нарушения порядка рабочего процесса подано заявление в Государственную полицию с просьбой начать уголовное производство.

В то же время Ассоциация журналистов Латвии подчеркнула, что отказ самоуправления представить какие-либо правовые основания для закрытия работы группы, последующее прерывание заседания и привлечение полиции с целью принудить журналиста покинуть помещение являются откровенным произволом власти.

«Такие действия нарушают как закрепленное в Сатверсме право на свободу слова, так и международные обязательства, которые Латвия взяла на себя в сфере защиты прессы», — подчеркивают в ассоциации.

В Ассоциации журналистов Латвии отмечают, что произошедшее нельзя считать отдельным недоразумением или ошибкой коммуникации — это сознательная и системная попытка ограничить свободу прессы, запугать журналиста и лишить общество доступа к информации о значимых политических и финансовых решениях.

По словам ассоциации, особенно опасно то, что эти действия совершаются в момент, когда в центре общественного внимания находится будущее управление Латгальским концертным залом «Gors» и решения по руководству муниципальных предприятий — вопросы, затрагивающие использование публичных средств, культурную политику города и политическую ответственность. Именно в таких условиях попытки блокировать работу СМИ следует расценивать как осознанное подрывание права общества на информацию.

Ассоциация также указывает, что распоряжением самоуправления прямо предусмотрена возможность привлекать к работе группы экспертов, неправительственные организации и организовывать выяснение мнения жителей. Поэтому любые утверждения о том, что присутствие журналиста было необоснованным или мешающим, являются не только ложными, но и циничной попыткой создать формальное прикрытие политически мотивированным действиям.

В Ассоциации журналистов Латвии подчеркивают, что подобные действия имеют явные признаки злоупотребления судебными и квазисудебными процессами против участия общества (SLAPP) — попытку с помощью институциональных ресурсов, угроз и подрыва репутации заставить журналиста отказаться от выполнения профессиональных обязанностей. «Это одна из самых серьезных угроз демократии, поскольку формирует среду, в которой СМИ дисциплинируются страхом, а не законом», — заявляют в ассоциации.

Также в ассоциации отмечают, что это не первый случай, когда дума под руководством Александра Барташевича («Вместе для Латвии»/LPV) демонстрирует систематически враждебное отношение к независимым СМИ — ограничивая доступ к информации, манипулируя коммуникацией и используя ресурсы самоуправления для защиты председателя думы от общественной и профессиональной критики. Такая практика противоречит базовым ценностям демократического государства и подрывает доверие общества к власти.

Ассоциация журналистов Латвии требует от думы государственной столицы Резекне немедленно прекратить любые действия, направленные на запугивание журналистов, публично извиниться за произошедшее, дать разъяснения по принятым решениям и в дальнейшем обеспечить СМИ беспрепятственный доступ к информации.

«Свобода прессы — это не услуга, которую власть может предоставлять или отнимать по своему усмотрению. Это основа демократии. Любая попытка ее ограничить — это нападение на правовое государство и общество в целом», — подчеркивают в ассоциации.

В свою очередь LSM в среду заявило, что решительно осуждает действия Резекненского самоуправления, включая высказывания председателя думы Барташевича в адрес журналиста LSM Биковского в интервью Латгальскому региональному телевидению.

LSM также указывает, что во вторник, 30 декабря, журналист LSM Биковский прибыл на заседание рабочей группы Резекненского самоуправления, чтобы обеспечить информирование общества о возможных изменениях в модели управления Латгальским концертным залом «Gors».

В общественном СМИ отмечают, что после заказанного думой аудита деятельности «Austrumlatvijas koncertzāle» в самоуправлении была создана рабочая группа для оценки возможных сценариев реорганизации. Один из них изначально предусматривал передачу управления частному коммерсанту. Незадолго до заседания 30 декабря с должности члена правления «Austrumlatvijas koncertzāle» была отстранена многолетний руководитель «Gors» Диана Зирниня.

«Вопреки публичным заявлениям председателя думы на пресс-конференции 23 декабря 2025 года, где прозвучал призыв к всестороннему диалогу и прозрачному принятию решений, журналисту LSM было отказано в участии в соответствующем заседании. Не предоставив правовых оснований для ограничения присутствия СМИ, журналист был выдворен с заседания с привлечением муниципальной полиции», — отмечает LSM.

В медиахолдинге подчеркивают, что в соответствии с принципами надлежащего управления представители самоуправления должны были, во-первых, разъяснить принципы работы группы, а во-вторых, обосновать, почему информирование общества в данном случае менее важно, чем возможные соображения конфиденциальности.

«Такие действия создают опасный прецедент, при котором профессиональная деятельность журналиста может быть ограничена без четкого, аргументированного и юридически обоснованного решения. Право общества на информацию не может быть подчинено административному удобству или политическому дискомфорту», — подчеркнула член правления LSM Иева Айле.

LSM отмечает, что решения по управлению публичными культурными институциями и деятельности муниципальных предприятий должны приниматься в прозрачном процессе, доступном для общественной оценки, в том числе со стороны СМИ.

Как ранее сообщало LETA, во вторник, 30 декабря, по причине утраты доверия была уволена член правления «Austrumlatvijas koncertzāle», то есть руководитель Латгальского концертного зала «Gors» Диана Зирниня. В свою очередь на ее место временным членом правления была назначена Ивета Ципрусе, которая в настоящее время работает заместителем исполнительного директора по вопросам надзора за муниципальными предприятиями и на протяжении нескольких лет возглавляла отдел аудита.