Малышка появилась на свет в 1:25. Вскоре после этого — в 1:39 — родился мальчик. В 6:27 в роддоме родилась ещё одна девочка.

В Рижском роддоме ожидают, что эти новорождённые не будут единственными, кто появится на свет здесь в первый день года.

В 2024 году в Латвии родился 12 571 ребёнок.

По предварительным данным Центрального статистического управления, за десять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 9 887 новорождённых — на 10,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. За это время родилось 5 162 мальчика и 4 725 девочек.

По состоянию на 1 ноября население Латвии, по предварительным данным, составляло 1,826 млн человек.