Рыба дороже золота?! Публика в шоке от цены миноги (ФОТО) (2)

Редакция PRESS 15 ноября, 2025 17:37

Важно 2 комментариев

В праздник едва ли не любому человеку хочется побаловать себя и близких чем-нибудь, в том числе и вкусной едой. Вот только стоит эта еда таких денег, что цены многих жителей Латвии шокируют. Казалось бы, в этом плане нас мало чем можно удивить, но иногда всё же получается.

Пользователя соцсети "Х" с ником Rabarbarzs, например, удивила цена на миногу. Настолько, что он даже пост написал по этому поводу: "Помню время, когда она в магазине стоила 12 евро за кг и казалось, что дорого".

Ему отвечают:

- Год назад было 39, два года назад - 30. Видать, зверский акциз на уголь или квоты на углерод...

- Жаль, что сами миноги того не знают.

- Золото не дешевле? (Автор поста отвечает, что так и есть.)

- Помню времена, когда к нам в Царникаве рыбаки носили по домам за 5 латов кило.

- Вспомни, какая тогда минимальная/средняя зарплата была.

- На центральном рынке - 49 евро за кило. В деревянной бадейке. Но бадейка не продаётся.

- Надо переходить на икру.

- Биткоин знаешь? Это что-то в том же духе...

 

 

Исследование: знания молодёжи о политике слабее, чем знания истории
Исследование: знания молодёжи о политике слабее, чем знания истории

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров
С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров (1)

Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших
Узулниекс: пенсионная система в Латвии — одна из лучших (3)

Исследование: знания молодёжи о политике слабее, чем знания истории (2)

К такому выводу пришла ассоциированный профессор Видземской высшей школы Иева Берзиня в исследовании "Патриотизм и национализм в гражданском образовании в Латвии".

«Здесь зимует ёж, просьба не беспокоить»: как в Риге помогли зверьку (ФОТО) (2)

Зима, что называется, близко, и природа к ней готовится. В частности, некоторые звери впадают в зимнюю спячку. Если эти самые звери живут в лесу, то вопросов нет, но как быть тем из них, что обитают в городе?

В министерствах и ведомствах в следующем году планируется ликвидировать 1147 штатных мест (2)

Такой вывод следует из информации, предоставленной правительству Минфином.

С «Единством» и «Стабильности!» — нет, с Нацобъединением — да: Шлесерс назвал потенциальных партнёров (2)

«Сегодня на съезде партии «Латвия на первом месте» ее лидер Айнар Шлесерс выступил с важными заявлениями», - пишет на своей странице ФБ член партии и депутат Сейма Марцис Енцитис.

Покупателям помогут узнавать, где дешевле продукты; что для этого уже сделано? (2)

В декабре Центральное статистическое управление (ЦСУ) начнёт получать от торговых сетей данные о стоимости продуктов из корзины низких цен, сообщает портал 360TV Ziņas. 

«Шофёрская комиссия — абсолютный скам!» В соцсети жалуются на формальный подход (2)

На платформе "Тредс" недавно затеялась очередная дискуссия на тему того, что проверка здоровья водителей в Латвии часто проводится "для галочки" и поверхностно. Не это ли причина большого числа ДТП в стране? 

