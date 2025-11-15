Пользователя соцсети "Х" с ником Rabarbarzs, например, удивила цена на миногу. Настолько, что он даже пост написал по этому поводу: "Помню время, когда она в магазине стоила 12 евро за кг и казалось, что дорого".

Ему отвечают:

- Год назад было 39, два года назад - 30. Видать, зверский акциз на уголь или квоты на углерод...

- Жаль, что сами миноги того не знают.

- Золото не дешевле? (Автор поста отвечает, что так и есть.)

- Помню времена, когда к нам в Царникаве рыбаки носили по домам за 5 латов кило.

- Вспомни, какая тогда минимальная/средняя зарплата была.

- На центральном рынке - 49 евро за кило. В деревянной бадейке. Но бадейка не продаётся.

- Надо переходить на икру.

- Биткоин знаешь? Это что-то в том же духе...