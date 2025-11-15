Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исследование: знания молодёжи о политике слабее, чем знания истории

© LETA 15 ноября, 2025 16:46

Важно 0 комментариев

К такому выводу пришла ассоциированный профессор Видземской высшей школы Иева Берзиня в исследовании "Патриотизм и национализм в гражданском образовании в Латвии".

Главным источником для понимания государственности считаются уроки истории, а вот политические вопросы в школах рассматриваются фрагментарно или не рассматриваются вообще.

Многие молодые люди признали, что не знают, как проходят политические процессы - выборы, деятельность партий, принятие решений, - и относятся скептически к своей возможности повлиять на эти решения.

Наблюдения учителей подтверждают эту тенденцию: политические процессы для школьников часто - "туманная зона", интереса к политике мало, так как в обществе в целом преобладает отрицательное отношение к политике. В некоторых школах избегают обсуждения актуальных политических тем, чтобы избежать упрёков в политической агитации.

Отдельные положительные примеры показывают, что политические темы можно интегрировать в другие учебные предметы, например, в курс английского языка.

Исследование показало также отличия в понимании истории у учащихся разных национальностей. Часть школьников, являющихся представителями национальных меньшинств, не уверены, оккупировал ли Латвию СССР в 1940 году, у некоторых сформированы неверные представления о создании латвийского государства. В то же время школьники ценят уроки латышского языка и внеклассные мероприятия, например, посещение музеев и мероприятия по случаю государственных праздников, что помогает им лучше понять историю Латвии и латвийские традиции.

В формировании политических взглядов у молодёжи большую роль играют соцсети, особенно "ТикТок". Учителя отмечают, что молодёжь нередко доверяет контенту, который там публикуется, даже если он неточен или вводит в заблуждение.

Одна учительница рассказала, что на уроках медийной грамотности пришлось объяснять, как формируются алгоритмы и как распознать дезинформацию, например, об украинских беженцах, прибывших в Даугавпилс. В соцсетях школьники видели драматизированные или неверные видеоролики, что вызвало тревогу.

Школы часто уделяют время для того, чтобы обучать критически оценивать информацию. Ученики-нелатыши чаще пользуются соцсетями на русском языке.

Более взрослая молодёжь (от 18 до 25 лет) получает информацию также с новостных порталов и из локальных СМИ, иногда смотрит ТВ или следит за политиками в соцсетях. Однако часть молодёжи скептически относится к СМИ и получает информацию избирательно - ищет только актуальные темы или полагается на чужое мнение.

Критическое отношение к СМИ и умение создавать контент связно с более высокой степенью гражданского и политического соучастия, поэтому развитие медийной грамотности - существенный элемент гражданского образования, заявляет автор исследования, ссылаясь на другие исследования Видземской высшей школы.

Исследование проводилось в рамках проекта Латвийского совета по науке "Патриотизм и национализм: мышление, отношение и их влияние на развитие демократического гражданского общества".

