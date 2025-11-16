«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

Однако у большинства пользователей соцсетей нет ни времени, ни возможностей выяснить, почему так получилось, и они могут лишь высказывать свои догадки. Впрочем, некоторые из этих догадок статья Вейдемане подтверждает. Далее предоставим слово ей.

"Мой любимый супермаркет Rimi в Месяц патриотов проявил полнейшее равнодушие. В начале ноября я захотела приобрести красно-бело-красную ленточку на грудь. Ничего не было! Таковых в магазине Rimi я не нашла. Спросила в инфоцентре, там меня отправили в торговый зал. Когда там ничего не нашла, спросила на кассе. Кассир отправила меня в инфоцентр...

Тогда началась переписка с пиар-командой Rimi. Задала вопрос: "Почему в ваших магазинах нет атрибутов Месяца патриотов? Флажков, ленточек на грудь и т.д. Есть только рождественская атрибутика. Это неуважение к государственному празднику?"

Команда мне ответила: "В зависимости от формата магазина - Mini Rimi, Rimi Supermarket или Rimi Hypermarket - национальные сувениры доступны круглый год. Готовясь к Месяцу патриотов, мы пополняем ассортимент новыми сувенирами. В ситуациях, когда найти желаемый продукт или товар клиентам не удаётся своими силами, просим обращаться к работникам магазина.

Что касается рождественских украшений в магазинах, то в мире распространена тенденция начинать продажу рождественских товаров уже в октябре. Хотя в Латвии на эту тенденцию влияют торжества в честь дня провозглашения Латвийской Республики, в Rimi начинают активнее торговать рождественскими товарами примерно в неделю праздника Латвии. Однако привычки покупателей свидетельствуют о том, что многие предпочитают готовиться к празднику заранее, и это может быть связано с продуманным управлением личными финансами. Мы видим, что покупатели уделяют больше внимания самым выгодным предложениям. Часто клиент приобретает конкретные товары у одного торговца, другие - у другого, поэтому магазинам приходится приспосабливаться к этой тенденции, предлагая широкий ассортимент товаров и в предпраздничное время. Кроме того, в предпраздничное время люди не хотят откладывать приобретение подарков и декоров на последний момент, ответственно планируя расходы".

Ответ был вежливым и милым, но недостаточным. Я поблагодарила за него и написала продолжение: "Спасибо за ответ. Но я ничего такого не видела в тех магазинах Rimi, которые посетила. Этого нигде нет. Когда и где всё это будет? Или эти предметы прячут, потому что вот-вот наступят Пасха и Янов день?" Пиар-команда мне ответила: "Самый большой выбор - в больших Rimi, где точно можно найти ленточку из ткани, которая прикалывается на одежду, например, в Риге - в больших магазинах Rimi Spice или Rimi Alfa".

Переписка продолжилась моим письмом: "Я не живу в Риге, и те, кто мне пишет и спрашивает, почему в магазинах Rimi нет ничего подходящего для Месяца патриотов, не живут в Риге. Например, в Юрмале, в Rimi в Каугури, нет НИЧЕГО из атрибутики государственного праздника. Я сегодня там была - пусто! Неужели вы правда не можете организовать, чтобы в каждом магазине Rimi можно было приобрести хотя бы те украшения, которые я назвала?"

"Спасибо! Передадим информацию о магазине в Каугури ответственным коллегам", - ответила мне команда. Не знаю, была ли передана информация, но в магазине Rimi и в среду не было никаких праздничных регалий".

В общем, единственным магазином, где украшения к празднику нашлись, был TOP.

А вот что ответил на вопросы о праздничной атрибутике председатель правления Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич:

"Это как со всеми другими праздниками: одни торгуют кладбищенскими свечами, другие нет. Магазины выбирают, стоит им или нет открывать новую группу товаров. Регалиями государственного праздника в основном занимаются маленькие магазинчики, потому что в крупные сети трудно что-то "затянуть" на короткий срок, ведь супермаркеты не специализируются на праздничной атрибутике".

Очевидно, супермаркеты специализируются только на Рождестве. Недавно закупались всякие пугалки к Хэллоуину. Но к атрибутике государственного праздника супермаркеты равнодушны. "Руководители супермаркетов знают, что рождественские украшения будут покупать все, супермаркетам не выгодно торговать атрибутикой государственного праздника, потому что это не основной продукт. Государство не поддерживает национальных торговцев, а поддерживает глобальных", - поясняет Данусевич.

И всё же - как было бы просто: заключить договоры с предпринимателями, которые изготовили бы украшения к государственному празднику, чтобы все, для кого это важно, могли бы их приобрести. По правде сказать, это даже не вопрос основного или побочного продукта, а вопрос отношения - уважаешь ли ты историю Латвии или нет".