Опасно для всех, зато весело и красиво: в ЛНО «сверхскоростная» балетная премьера

Сюжетная линия очень простая, но спектакль этот из разряда тех, в которых важно не О ЧЁМ, а КАК это рассказано. Первое отделение - "Концерт (или Опасность для всех" : юмористический рассказ о том, как зрители слушают концерт классической музыки. Кто-то парит в небесах, начисто забыв о мирском. Кто-то, опоздав, создает вокруг себя водоворот эмоций. Кто-то, притащенный силком своей супругой, ищет способы развлечься с молоденькой соседкой...

Этот балет поставил в 1956-м году выдающийся американский хореограф Джером Роббинс (1918–1998) как комическую пародию на слушателей классической музыки. Перенос хореографии на другие сцены разрешается крайне редко, так что Риге очень повезло - эту работу осуществил у нас Киплинг Хьюстон. Он был участником труппы New York City Ballet, затем в качестве солиста под руководством Джорджа Баланчина выступал на Бродвее.

Хотя, по словам Хьюстона, этот балет основан больше на театре, чем на танце, хореография мощная, яркая. Все-таки, несмотря на великолепно исполненные балетные партии, в главной роли там музыка Шопена, на фоне которой разворачивается сюжет.

И постановщики и артисты отнеслись к Шопену очень бережно. И номера получились и смешные, веселые, и в то же время пронзительные, невероятно нежные. Один только танец с зонтами чего стоит - это обязательно надо видеть! Да и такого обилия балерин в самых разных видах вы определенно нигде и никогда больше не встретите - но это пусть останется интригой. Увидите - оцените сами.

Партии исполняют в очередь лучшие артисты труппы. Как говорят в театре: не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. Нам повезло - играют все великолепно. Главные партии исполняют Иоланта Лубея, Эльза Леймане, Юлия Брауэре, Сабина Строкша, Амир Додарходжаев, Дариус Флорианс Катана...Особую роль в этом балете исполняют настоящие пианисты - Наталия Дирвука и Эдгарс Томшевич.

Второй балет, современный, родом из постмодерна. И это - не страшно! Там совсем другая хореография, другая пластика, другой сюжет. Но он втягивает в себя зрителей и не отпускает до последней минуты. Кажется, за проведенные в нем 35 минут успеваешь прожить целую жизнь. Потому что, несмотря на название, он о нас, о людях.

«Кактусы» - постановка всемирно известного шведского хореографа Александра Экмана (1984). Автор так объясняет свой замысел: «Почему кактус? У него много поэтических значений. Он может выживать в пустынях, существует сотни лет, цветёт, когда этого меньше всего ждёшь. Он красив, немного забавен, его невозможно обнять, но в то же время – невозможно игнорировать. Мне кактус напоминает о людях: мы защищаемся маленькими «иголками», но внутри мы мягкие, хрупкие и, да, часто довольно забавные. Эта работа также шутит о мире искусства. О том, как критики и зрители пытаются определить, что «хорошо» или «плохо», «правильно» или «неправильно». Кактусы приглашают нас посмеяться над ним, а может быть, и над собой».

Постановка помимо того, что стильная и интересная, так же чрезвычайно оригинальная. Балет, например, дополняется текстом - страстным шепотом, звучащим время от времени "за кадром". Зрителям, например, поясняют, что музыка - это ключ к танцу. И музыканты (три скрипки и виолончель) становятся действующими лицами спектакля. Сначала они играют в глубине сцены, но по мере развития сюжета все больше приближаются к зрителям и в итоге выходят на первый план.

Хореография мощная и очень выразительная. Взять хотя бы танец в лучах света. Физически чувствуешь, как эти лучи становятся мощными границами, в которые заключено человеческое тело. Нет жизни во мраке. Танцуйте на своём месте под солнцем...

...Во всем этом действе обидней всего, похоже, оркестру - он задействован, как никогда, мало. Однако свою партию исполняет на свойственном ему высоком уровне. Кстати, музыкальный руководитель и дирижёр постановки — Фархад Cтаде.

В Риге "Кактусы" поставил ассистент хореографа Йозеф Кудра, в постановке задействованы танцовщики Николь Анна Блом, Кейт Мария Блом, Роберт Найе, Эйден Уильям Конефри и другие. В спектакле звучит музыка Франца Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта в исполнении струнного квартета.

В общем, репертуар Латвийской оперы определенно пополнился ещё одной жемчужинкой. На которую смело можно приглашать родных и близких.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня