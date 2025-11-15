Финляндия вернула России сбежавшего «вагнеровца», просившего об убежище

Погранслужба отмечает, что публикует информацию о высылке этого человека из страны в исключительном порядке, поскольку вокруг него развернулась широкая общественная дискуссия.

Ранее Yle сообщало, что финские власти задержали солдата, входившего в ряды скандально известной ЧВК ”Вагнер”. Теперь пограничная служба Северной Карелии подтверждает, что высланный на родину россиянин действительно имеет военное прошлое, однако подробностей о его службе пограничники не разглашают.

Заместитель начальника пограничной службы Северной Карелии Микко Каллинен рассказал Yle как мужчину возвратили в РФ:

– Возврат был осуществлен следующим образом: сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили к пункту пропуска Ниирала, где он был сопровождён до государственной границы и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска.

Пограничная служба Северной Карелии задержала мужчину в городе Китее 17 июня, когда тот незаконно пересёк границу из России в Финляндию. Россиянин был обнаружен благодаря внутреннему контролю пограничников. По информации Yle, датчики, установленные на финской границе, зафиксировали присутствие мужчины, после чего его задержал патруль погранслужбы.

Yle также располагает фото- и видеоматериалами, на которых Евгений запечатлён в Восточной Украине и рассказывает о своём участии в военных действиях. Евгений сам идентифицирует себя как вагнеровца на своих публичных страницах в соцсетях. Там он публиковал видео, где, в частности, критиковал российское военное руководство.

Ранее финские власти подтвердили Yle, что россиянин подавал заявление на получение международной защиты в Финляндии.