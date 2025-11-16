"Я хочу подчеркнуть, что это проблема не только Латвии. Это проблема Европы, Америки и многих других стран мира. Продолжительность жизни растёт, качество жизни улучшается", - пояснил профессор.

Он подчеркнул, что в наши дни старение уже воспринимается не как пассивный этап жизни, а как возможность продолжать развитие и участвовать в жизни общества и после достижения традиционного пенсионного возраста.

"И если мы посмотрим и на жителей других стран Западной Европы, то старение не понимается так, что мы доживаем до пенсионного возраста, и всё - получим пенсию и будем жить спокойно. Сейчас люди смотрят в долгосрочной перспективе, пытаются понять, как они могли бы себя развивать, чтобы как можно дольше сохранять трудоспособность и, конечно, быть полноправными членами общества", - поясняет эксперт.

По словам Калькиса, экономическая ситуация и демографические тенденции движутся к тому, что порог пенсионного возраста может быть повышен: "Думаю, что это будет неизбежно, учитывая все экономические факторы. Если посмотреть объективно, люди живут дольше, трудоспособность сохраняется, многие к тому же захотят работать".