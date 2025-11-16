Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

TV24 16 ноября, 2025 08:39

Важно 1 комментариев

Вопрос пенсионного возраста становится всё более актуальным не только в Латвии, но и во всём западном мире. На телеканале TV24 в программе Preses klubs профессор факультета экономики и социальных наук ЛУ Хенрийс Калькис заявил, что старение общества и рост продолжительности жизни существенно меняют понимание того, что такое активный этап жизни и сколько длится трудоспособность.

"Я хочу подчеркнуть, что это проблема не только Латвии. Это проблема Европы, Америки и многих других стран мира. Продолжительность жизни растёт, качество жизни улучшается", - пояснил профессор.

Он подчеркнул, что в наши дни старение уже воспринимается не как пассивный этап жизни, а как возможность продолжать развитие и участвовать в жизни общества и после достижения традиционного пенсионного возраста.

"И если мы посмотрим и на жителей других стран Западной Европы, то старение не понимается так, что мы доживаем до пенсионного возраста, и всё - получим пенсию и будем жить спокойно. Сейчас люди смотрят в долгосрочной перспективе, пытаются понять, как они могли бы себя развивать, чтобы как можно дольше сохранять трудоспособность и, конечно, быть полноправными членами общества", - поясняет эксперт.

По словам Калькиса, экономическая ситуация и демографические тенденции движутся к тому, что порог пенсионного возраста может быть повышен: "Думаю, что это будет неизбежно, учитывая все экономические факторы. Если посмотреть объективно, люди живут дольше, трудоспособность сохраняется, многие к тому же захотят работать".

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком
«Это не отпуск!» Премьер Литвы предлагает переименовать отпуск по уходу за ребёнком

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику
«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику (1)

Важно 1 комментариев

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки (1)

Важно 1 комментариев

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы (1)

Важно 1 комментариев

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса (1)

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина (1)

Важно 1 комментариев

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег (1)

Важно 1 комментариев

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос (1)

Важно 1 комментариев

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

