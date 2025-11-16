Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

16 ноября, 2025 14:39

Согласно прогнозу латвийских метеорологов, в понедельник по-прежнему ожидается промозглая погода, во многих местах - осадки.

Ночью будет преимущественно облачно. В первой половине ночи дождь и мокрый снег в основном ожидается кое-где на северо-востоке страны, а в середине ночи Латвию с юго-востока начнёт пересекать зона снеговых облаков, местами образуется снежный покров толщиной 3-5 см. На отдельных участках дорог образуется обледенение.

Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха - от -2 до +2 градусов. Во второй половине ночи местами на западе образуется туман.

В столице ночь начнётся с частично облачной погоды, небо постепенно затянут облака, но осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха - около нуля.

Днём в Латвии ожидается облачная погода, местами всё же небо прояснится. Во многих местах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Отдельные участки дорог обледенеют.

Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренный западный и северо-западный, после полудня усилится, порывы достигнут скорости 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днём - от 0 до +5 градусов, местами на морском побережье воздух прогреется до +7 градусов.

В столице днём - преимущественно облачно, после полудня ожидается кратковременный дождь и мокрый снег. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до +2-3 градусов.

«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику
«Одни ёлочные шарики!» Как Элита Вейдемане искала в магазинах праздничную атрибутику

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса
Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно»
Эксперт — о повышении пенсионного возраста: «Это неизбежно» (1)

Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

О погоне в ночь с 13 на 14 ноября в Южнокурземском крае и о борьбе местных фермеров против преступной группировки рассказало Латвийское телевидение.

«Увольняют дворников!» Рижан злят неубранные дворы

Зрительница программы "Без табу" оставила на автоответчике сообщение о том, что дворы сейчас грязные, дворники уволены и никто их работу не выполняет.

Ответ Херманиса Шлесерсу: я готов сотрудничать, но есть нюанс; что смущает Херманиса

Как уже сообщалось, на съезде партии "Латвия на первом месте", состоявшемся 15 ноября, Шлесерс объявил, что готов создать коалицию с движением "Без партий", одним из основателей которого является режиссёр Алвис Херманис: "Если кто-то не готов голосовать за Шлесерса, то лучше проголосовать за Херманиса".

Елена Крейле обжаловала приговор суда за прославление Путина

Прокремлёвская активистка Елена Крейле обжаловала приговор Рижского окружного суда, оставивший без изменения наказание в виде тюремного заключения за размещение российской символики и других символов, прославляющих войну, в окнах своей квартиры, как выяснило агентство LETA в суде.

Минздрав просит у правительства 1,3 миллиона евро; двум больницам не хватает денег

Эту сумму планируется передать Детской клинической университетской больнице на оплату медицинских услуг и Рижской Восточной клинической университетской больнице на обустройство зала ожидания в Клинике неотложной медицины и приёма пациентов.

Да неужели? Каждый третий латвиец в будущем планирует приобрести жильё — опрос

В Латвии 31% жителей планирует приобрести жильё в ближайшем будущем, 11% из них собираются сделать это в течение одного-двух лет, о чём информировал агентство LETA Luminor Bank, ссылаясь на проведённый опрос.

