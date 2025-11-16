Ночью местами в Латвии образуется снежный покров; завтра тоже ожидаются осадки

Ночью будет преимущественно облачно. В первой половине ночи дождь и мокрый снег в основном ожидается кое-где на северо-востоке страны, а в середине ночи Латвию с юго-востока начнёт пересекать зона снеговых облаков, местами образуется снежный покров толщиной 3-5 см. На отдельных участках дорог образуется обледенение.

Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха - от -2 до +2 градусов. Во второй половине ночи местами на западе образуется туман.

В столице ночь начнётся с частично облачной погоды, небо постепенно затянут облака, но осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха - около нуля.

Днём в Латвии ожидается облачная погода, местами всё же небо прояснится. Во многих местах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Отдельные участки дорог обледенеют.

Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, на морском побережье - умеренный западный и северо-западный, после полудня усилится, порывы достигнут скорости 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днём - от 0 до +5 градусов, местами на морском побережье воздух прогреется до +7 градусов.

В столице днём - преимущественно облачно, после полудня ожидается кратковременный дождь и мокрый снег. Будет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до +2-3 градусов.