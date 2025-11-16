Немного не догнали: как фермерам удалось отбить у воров угнанную технику

Местным жителям пришлось действовать своими силами, поскольку полиция прибыла на место происшествия через час после вызова, когда всё уже закончилось.

Итак, в ночь на пятницу в одном из крестьянских хозяйств в окрестностях Дурбе воры украли ценный сельскохозяйственный агрегат - опрыскиватель, прицепили его к угнанному в тех же краях грузовику и вместе с сопровождающей легковушкой помчались в сторону литовской границы. К счастью, их заметил на дороге местный житель, у него возникли подозрения и он сообщил об этом своему родственнику - другому крестьянину из Приекуле. Тот вызвал полицию, сел в машину и погнался за ворами.

"Созвонились с братом, который живёт дальше по направлению, в котором они ехали с опрыскивателем. Дорога была заблокирована. Просто выехали на машине навстречу и остановились, чтобы те не смогли проскочить. Тягач с опрыскивателем бросили, вор удрал", - рассказывает участник событий, пожелавший остаться анонимным.

Отбить украденную технику крестьянам удалось в паре сотен метров от границы. Вор выпрыгнул из грузовика и убежал в лес, а потом, скорее всего, пересел в машину к своим сообщникам.

"Легковая машина, скорее всего, ехала забрать их коллегу, который вышел из тягача, тащившего на буксире опрыскиватель. Тогда они удрали. Мы погнались за ними, но поймать не удалось", - продолжает рассказ фермер.

Позднее та же самая или другая подозрительная машина подъехала со стороны Литвы и остановилась - вероятно, оттуда наблюдали за прицепом. Но крестьяне дежурили поблизости до прибытия полиции. Ждать, правда, пришлось долго: "Полиция прибыла примерно через час. Если бы раньше, хотя бы за 30 минут, то воры бы выехали как раз им навстречу по той дороге, по которой должна была ехать полиция".

Госполиция сообщила, что в связи с угоном начат уголовный процесс, расследование ведётся в сотрудничестве с Национальной полицией Литвы и личности потенциальных виновных устанавливаются. Более подробной информации не предоставляется в интересах следствия. На вопрос, почему пришлось так долго ждать, полиция тоже пока не даёт ответа.

Новый опрыскиватель такого типа стоит более 100 тысяч евро, на чёрном рынке - около 50-60 тысяч. По мнению крестьян, скорее всего, работали профессионалы, заранее разведавшие место преступления. У них были рации, они взломали зажигание грузовика, прикрутили к опрыскивателю заранее подготовленную сцепку, спустили масло из системы гидравлики и отвязали опору, чтобы технику можно было уволочь.

В литовском приграничье крестьяне в целом не чувствуют себя в безопасности - кражи случаются регулярно. Ещё чаще местные жители замечают, что за ними ведут наблюдение из чужих машин и даже с дронов.

"Это ненормально. Тут нужно призвать МВД и полицию патрулировать по ночам не только в городах, но и в сельской местности", - подчёркивает представитель общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс. Тенденция последних лет показывает, что со стороны Литвы в усиленном масштабе приходят группировки, занимающиеся кражами сельхозтехники, сырья и средств для защиты растений.

Поэтому "Крестьянский сейм" обратился в Союз самоуправлений Латвии и в органы внутренних дел с просьбой установить камеры видеонаблюдения в стратегических местах - на перекрёстках дорог, на мостах и в местах пересечения границ.

