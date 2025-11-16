Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Перерыв — святое дело»: в соцсети завязалась бурная дискуссия об отдыхе во время работы

Редакция PRESS 16 ноября, 2025 19:50

Важно 0 комментариев

Иногда при чтении ленты в соцсетях напрашивается мысль - зачем было это писать? Если цель изначально была, как теперь говорят, "хайпануть", то она была достигнута. Причём речь идёт не о каких-нибудь маргиналах, а о вполне успешных людях. 

Как, например, в данном случае. Вот что написал на платформе "Х" Язеп, который, согласно информации, которую он сам о себе указал, является ИТ-специалистом и участником движения "Без партий".

"Торговый центр, кафе, время обеда, 13:00. На стойке - надпись "Перерыв до 13:15". За надписью в телефоне сидит работница. Я здороваюсь и спрашиваю, есть ли возможность заказать кофе. Нет, сейчас перерыв. Никаких проблем, иду в соседнее кафе. Социализм закодирован не столько в законах, сколько в продуктах "системы образования"", - говорится в его твите.

Не очень понятно, причём тут, однако, социализм, если обеденные перерывы прописаны в действующем Законе о труде. Недоумевают и многие комментаторы. Откликов на пост очень много, если отбросить нецензурщину и повторы, они сводятся примерно к следующему:

- Новая партия без партий отменит социализм, отменив для работников обеденные перерывы. Как много побед!

- Я тоже забрела в одно кафе Caffeine около 15:30, как раз был перерыв до 15:45. Девушка сидела там же, за стойкой, в телефоне. Я посидела за столиком (если бы у меня была жутко сильная жажда, воды себе можно было бы и так налить, чтобы попить), подождала. Я жива. Очевидно, перерыв себя оправдывает. Какой социализм?

- Нормальный капитализм, одно кафе моментально не обслуживает, соседнее радуется клиенту.

- Прибыл на автовокзал в 12:30 на автобус, отходящий в 13:00. Смотрю, шофёр сидит за рулём, тыкает в телефон. Стучу в дверь, говорю, эй, мужик, что ты сидишь, поехали! Он дверь не открывает. Никаких проблем, пошёл на другой автобус.

- В RIMI, в 8:30, входная дверь закрыта, потому что рабочее время с 10:00. Вижу, что внутри какие-то работники суетятся. Пинаю дверь ногой, чтобы впустили, потому что я уже пришёл. Никто не пускает. Пишу в "Твиттере" пост с размышлениями про баранов и социализм.

- Абсолютная глупость с вашей стороны писать это публично. Если у человека перерыв, то у него перерыв, независимо от того, что он в это время делает. Он не раб. Надо уважать других, тогда и вас будут уважать. Женщина, может, своему ребёнку писала.

- Добрый день. Пишет большая (600 человек) семья из Айнажи, которая в данный момент переселилась на север. Собирались за вас голосовать, но в свой 15-минутный перерыв, сидя в телефоне, прочитали этот бесчеловечный твит, и теперь всё же будем голосовать за нынешнюю власть.

- Это не социализм,  а капитализм. В Германии, например, это повседневное явление. Перерыв - святое дело, и трогать его нельзя.

- Почему сами не работаете целыми днями не разгибая спины, заказывая еду с доставкой к станку, а шатаетесь по торговым центрам в поисках кофе? У вас перерыв какой-то?

- Там по крайней мере соблюдают закон, что касается перерыва. Есть рабочие места, где даже обед надо глотать на бегу.

- Почему бы и не уважать чужое время?

- Нормальная ситуация, у человека перерыв. Грустно, что у некоторых проблемы с пониманием, что другому человеку полагается отдых, который он может проводить как хочет: есть, сидеть в телефоне, да хоть в окно глазеть. Как и отпуск. Если не нравится, не можешь ждать, иди дальше, но не делай из этого драмы.

- В чём была проблема? "На стойке - надпись, что перерыв до 13:15". Вы госязык не понимаете?

- Самый дурацкий пост месяца.

- Перерыв - святое дело. Никто не должен по свистку бежать.

- Я даже не знаю, что тут комментировать. Язеп, у вас проблема. Не у той девушки, которой положена небольшая передышка в работе. Я бы на вашем месте этот твит удалила/не стала бы писать.

- Хороший фейловый пост. 35 тысяч просмотров и 18 лайков. Так бывает, когда не используют возможность промолчать.

- От души советую вам когда-нибудь поработать в сфере обслуживания. На каждом рабочем месте есть право на перерыв. И в сфере обслуживания тоже.

- Блин, как я ненавижу таких людей, как вы, которые думают, что они - пуп земли. У любого есть право на время обеда.

- Отличная реклама, чтобы знать, за кого никогда в жизни не голосовать.

- Удали, пока не поздно.

- Социализм? Посмотри в словаре, балда.

 

