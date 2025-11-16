Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кирштейнс: «Без вооружённого народа нет государства!» (1)

Редакция PRESS 16 ноября, 2025 18:34

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, увидев сюжет ЛТВ о том, как крестьяне погнались за угонщиками и отбили у них сельхозтехнику, отреагировал на это постом в соцсети "Х".

"Пока дармоедское правительство Силини имитирует заботу о безопасности, бандиты из Литвы снова грабят! На сей раз опрыскиватель за 100 тысяч евро крестьяне сберегли. Где полиция и Земессардзе? Первые не могут, вторым нельзя. Армии - 1,5 млрд, литовским бандитам - 2 млрд в год! Без вооружённого народа нет государства!".

Далее он в комментариях продолжает: "Дерптские студенты говорили: "Пиво без водки - деньги на ветер!". Мы можем перефразировать: "Вооружённые силы без восстановленной организации айзсаргов (Союза стрелков) - деньги на ветер!". Каждый латыш должен быть вооружён, чтобы мы сами могли защищать свою семью и имущество!".

Не очень ясно, что имеется в виду под двумя миллиардами для "литовских бандитов", насчёт которых, кстати, ещё не доказано, что они из Литвы, но откликов на этот твит на удивление мало.

Пишут в ответ следующее:

- Ну, Земессардзе не имеет права самовольно участвовать в таких действиях. Я уверен, что это вы как депутат Сейма хорошо знаете. Так что призываю воздержаться от популистического употребления слова "Земессардзе" и "злоупотребления" им.

- Добавим к этому, что закупаются всякие "шпионские штучки", чтобы кошмарить своих же граждан... для надзора за банкоматами, а на их безопасность наплевать.

- Может быть, мы до сих пор не присоединились к какой-нибудь конвенции.

 

 

