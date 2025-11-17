Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в 00.51. Спасатели помогли 26 людям выбраться из автобуса. Работы на месте происшествия завершились в 01.24.
Как пояснила представитель службы Виктория Грибусте, в этом ДТП никто не пострадал.
За минувшие сутки, 16 ноября, в стране зарегистрировано в общей сложности 84 дорожно-транспортных происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. В авариях пострадали четыре человека - двое в Рижском регионе и по одному в Земгале и Курземе.