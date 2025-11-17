Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 11:06

Важно 0 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в 00.51. Спасатели помогли 26 людям выбраться из автобуса. Работы на месте происшествия завершились в 01.24.

Как пояснила представитель службы Виктория Грибусте, в этом ДТП никто не пострадал.

За минувшие сутки, 16 ноября, в стране зарегистрировано в общей сложности 84 дорожно-транспортных происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. В авариях пострадали четыре человека - двое в Рижском регионе и по одному в Земгале и Курземе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
Важно

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов
Важно

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:25 17.11.2025
Эстония: профсоюзы протестуют
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: как купить православную церковь в собственность
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: «тришкин кафтан» бюджета
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: кататься без шлема запрещено
Sfera.lv 19 часов назад
Египет: визовый сбор будет повышен
Sfera.lv 19 часов назад
Эстония: Италия небо не покинет
Sfera.lv 20 часов назад
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 дня назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 3 дня назад

Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать
Загрузка

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

Важно 12:16

Важно 0 комментариев

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Читать

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Новости Латвии 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

Читать

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Читать

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Читать

Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Читать