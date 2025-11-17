Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.