Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

В начале ноября в Эстонии был арестован видеооператор и блогер Олег Беседин. Долгое время он сотрудничал с пропагандистскими СМИ в Москве, параллельно создавая документальные фильмы и сюжеты, соответствующие кремлевской риторике. Хотя имя Беседина регулярно фигурировало в отчетах эстонской службы безопасности начиная с 2010 года, собрать доказательства заказа из Москвы удалось только сейчас.

Так, например, в одной из последних записей Беседина на YouTube прокремлевски настроенный блогер Роман Самуль, сбежавший из Латвии, жаловался на латвийские спецслужбы, а бывший уполномоченный по правам ребенка при администрации президента РФ Павел Астахов выражал недовольство из-за «дискриминации русского языка» в Европе.

Государственный прокурор Эстонии Таави Перн объяснил причины задержания Беседина:

«Олег Беседин подозревается в участии в кампаниях информационного влияния, сотрудничая с людьми, которые живут и работают в России.

То есть речь идет не только о том, что он выражает свое мнение об Эстонии или других странах Балтии — он делает это в сотрудничестве с лицами, находящимися в России. По нашим подозрениям, эти люди специализируются на информационных кампаниях».

Глава Эстонского института внутренней безопасности Эрки Кортс добавляет: вероятно, Беседин получал вполне конкретные инструкции — как действовать, какие истории публиковать, какие темы освещать и какие политические направления поддерживать.

Этот сценарий хорошо знаком гражданиу Латвии Марату Касему, который ранее был главным редактором российского пропагандистского проекта «Sputnik Литва». Когда Служба госбезопасности (СГБ) задержала его, он признал свою вину, но теперь сам разоблачает методы кремлевской пропаганды в соцсетях. Общая аудитория Беседина на платформах YouTube и Facebook составляла около 250 тысяч человек, в том числе из Латвии — и это может стать серьезным ударом по пропаганде Кремля. Касем объяснил, почему.

«Например, YouTube или другие западные платформы блокируют российских пропагандистов. Но их это не останавливает. Они начинают создавать новые каналы. […] Поэтому, когда у кого-то, например, у Самуля, Мамыкина или кого-то другого блокируют аккаунты, они приходят в гости в передачу к Беседину — у него большая аудитория — и рекламируют свой новый канал. Они говорят: вот, у нас появился новый канал. Нас никто не остановит», — рассказал он.

В феврале этого года Касем опубликовал информацию о конференции, организованной прокремлевской организацией «Институт стран СНГ», которая проходила в онлайн-формате. В ее записи на короткое время появлялся и Беседин, который в неформальном разговоре заявил, что публиковать полную запись конференции нельзя, поскольку это грозит арестом тем, кто находится за пределами РФ.

Во фрагменте, который позже был вырезан, выступал и прокремлевский активист из Латвии Александр Гапоненко, заявляя о якобы развернувшемся этноциде в Латвии.

Он допустил — если Россия решит провести «гуманитарную интервенцию в странах Балтии», ей нужно обеспечить идеологическую подготовку.

Содержание этой речи позволило выдвинуть Гапоненко обвинение в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, а также в разжигании национальной ненависти и розни. Дело сейчас рассматривается в суде. Сам он вину не признает.

Подобные уголовные процессы широко освещаются московскими пропагандистами, поскольку вписываются в удобный Кремлю нарратив о заговоре Запада против России.

Одним из самых заметных создателей кремлевского пропагандистского контента является бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, сбежавший из Латвии и ныне возглавляющий Балтийское отделение в «Институте стран СНГ».

В сентябре там провели еще одну встречу, где снова критиковали якобы происходящее в Латвии притеснение соотечественников. К этому они также относят проверку знаний государственного языка, которую обязаны пройти проживающие в Латвии граждане РФ. Распространение подобных нарративов, в том числе в TikTok и Telegram, — типичный пример российских информационных операций.

«Конечно, активно продолжают использовать и открытые социальные платформы, и закрытые. Это реальность. Разумеется, Служба госбезопасности очень внимательно следит за тем, чтобы возможность финансирования таких действий была минимизирована, ведь все такие мероприятия, если их можно так назвать, связаны с привлечением финансирования», — сказал министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По оценке СГБ, Россия прилагает значительные усилия, чтобы ее пропаганда и дезинформация дошли до латвийского общества и влияли на него.

«Курируемый МИД России Фонд поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, продолжает использоваться для финансирования российских операций влияния в странах Балтии. Он также покрывает расходы на услуги адвокатов в судебных процессах, в которых обвиняются прокремлевские активисты в странах Балтии», — сообщили в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

В свою очередь, по оценке СГБ, «не исключены попытки РФ обеспечить финансирование проживающим в Латвии пророссийским активистам, используя наличные деньги, криптовалюту или новые организации, не подпадающие под международные санкции и, на первый взгляд, не связанные с российским правительством».

Хотя пропагандистские нарративы создаются российскими спецслужбами, исполнителей заданий им удается вербовать прямо в Латвии. Как рассказывает прокурор Генеральной прокуратуры Мартиньш Янсонс, зафиксированы случаи, когда через длинную цепочку российские спецслужбы в Telegram-канале дают задание распечатать листовки с оскорбительными посланиями в адрес Латвии и органов безопасности, а затем расклеить их в различных городах страны. Прокурор также упомянул, что в последнее время появляются задания распространять тексты на украинском языке, создавая ложное впечатление, будто проживающие в Латвии украинцы выступают против русскоязычных жителей.

Типичный профиль исполнителей таких заданий — молодые люди, лица без постоянных доходов, люди, которых мотивируют деньги, а не идеология.

«Иными словами, люди за эти 15 евро — иногда больше, конечно, 100, 200, 500 евро — готовы рисковать уголовной ответственностью», — подчеркнул прокурор Мартиньш Янсонс.

В случаях, когда доказательства сотрудничества с Россией являются убедительными, возбуждают уголовный процесс по статье о помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. С 2022 года эта статья фигурирует в 14 начатых уголовных процессах. По большинству из них расследование продолжается. Два дела прекращены, одно завершено постановлением прокурора о наказании, еще одно дело рассматривается в суде.

Собрать доказательства и доказать намерение — то, что человек действительно оказал поддержку РФ в действиях, направленных против Латвии — бывает проблематично.

На этой неделе СГБ попросила прокуратуру начать уголовное преследование бывшего депутата Сейма, а ныне депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!») за умышленное разжигание ненависти и розни между латышами и русскими. В то же время первоначальные подозрения в том, что депутат действовал в интересах России, больше не фигурируют.