Rolex и именной слиток: как Швейцария добилась снижения пошлин от президента США

© Deutsche Welle 17 ноября, 2025 11:06

Scanpix/ Aaron Schwartz / Pool via CNP

После неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом о снижении таможенных пошлин власти Швейцарии отправили в Белый дом делегацию промышленных магнатов с подарками для американского лидера. Вскоре после этого Вашингтон согласился пойти навстречу, сообщило в пятницу, 14 ноября, новостное издание Axios.

СМИ обратило внимание на визит делегации бизнесменов из Швейцарии в Белый дом, о котором сообщалось 4 ноября. В нее среди прочих входили глава швейцарского трейдера драгоценных металлов MKS PAMP SA Марван Шакарчи, глава компании-производителя люксовых часов Rolex Жан-Фредерик Дюфур и Йоханн Руперт - председатель совета директоров компании Richemont, производящей предметы роскоши.

Известно, что бизнесмены привезли президенту США подарки: от главы MKS PAMP SA Трамп получил именной золотой слиток стоимостью чуть более 130 тысяч долларов, а Дюфур подарил американскому лидеру настольные часы из золота. При этом, по данным источника Axios, именно золото называлось как предпочитаемый Трампом подарок - глава Rolex поначалу хотел взять с собой редкие титановые часы, но его отговорили.

Белый дом снизил пошлины для Швейцарии после визита бизнесменов к Трампу

Axios считает, что отправка делегации была инициирована властями Швейцарии после того, как президент страны Карин Келлер-Зуттер не смогла договориться с Трампом о снижении тарифов, введение которых президент США анонсировал в апреле.

"Женщина была любезна, но не хотела слушать", - так президент США отзывался о переговорах с Келлер-Зуттер в конце июля. Вскоре после этого Вашингтон установил тарифы в отношении импорта из Швейцарии на уровне в 39 процентов.

В последнее время о новых переговорах главы Белого дома со швейцарским лидером после визита бизнесменов в Вашингтон не сообщалось, однако 14 ноября правительство США объявило о снижении пошлин на швейцарские товары до 15 процентов. Взамен швейцарские компании согласились увеличить инвестиции в США, а Швейцария скорректировала торговые барьеры, о которых с недовольством высказывался Дональд Трамп .

 Трамп не впервые получает дорогие подарки

Конституция США запрещает членам правительства страны принимать подарки от иностранных государств без разрешения Конгресса. Однако Белый дом оформил часы и слиток как дары президентской библиотеке, что делает произошедшее законным, пишет Axios со ссылкой на представителей администрации Трампа.

Президент США уже не в первый раз попадает в поле зрения СМИ из-за принятия им предметов роскоши от представителей других стран. Так, в мае королевская семья Катара подарила Трампу самолет Boeing 747-8, который предполагалось использовать как президентский борт.

При этом катарским подарком Трамп пока пользоваться не может - самолет еще необходимо переоборудовать. По данным СМИ, это обернулось тратами для бюджета США, сравнимыми с покупкой нового самолета - предположительно, на необходимые работы было запрошено 934 млн долларов, и эти траты скрыли от общественности .

В августе после угроз Трампа ввести пошлины в отношении продукции Apple, производимой за пределами США, генеральный директор компании Тим Кук подарил политику стеклянный диск с гравировкой на основе из 24-каратного золота и сообщил, что компания инвестирует 100 млрд долларов в производство на территории страны. Также известно, что Трамп в конце октября получил в подарок от президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна золотую корону, после чего заявил о снижении пошлин в отношении южнокорейских товаров.

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов
А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста
Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

