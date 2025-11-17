Rolex и именной слиток: как Швейцария добилась снижения пошлин от президента США

СМИ обратило внимание на визит делегации бизнесменов из Швейцарии в Белый дом, о котором сообщалось 4 ноября. В нее среди прочих входили глава швейцарского трейдера драгоценных металлов MKS PAMP SA Марван Шакарчи, глава компании-производителя люксовых часов Rolex Жан-Фредерик Дюфур и Йоханн Руперт - председатель совета директоров компании Richemont, производящей предметы роскоши.

Известно, что бизнесмены привезли президенту США подарки: от главы MKS PAMP SA Трамп получил именной золотой слиток стоимостью чуть более 130 тысяч долларов, а Дюфур подарил американскому лидеру настольные часы из золота. При этом, по данным источника Axios, именно золото называлось как предпочитаемый Трампом подарок - глава Rolex поначалу хотел взять с собой редкие титановые часы, но его отговорили.

Белый дом снизил пошлины для Швейцарии после визита бизнесменов к Трампу

Axios считает, что отправка делегации была инициирована властями Швейцарии после того, как президент страны Карин Келлер-Зуттер не смогла договориться с Трампом о снижении тарифов, введение которых президент США анонсировал в апреле.

"Женщина была любезна, но не хотела слушать", - так президент США отзывался о переговорах с Келлер-Зуттер в конце июля. Вскоре после этого Вашингтон установил тарифы в отношении импорта из Швейцарии на уровне в 39 процентов.

В последнее время о новых переговорах главы Белого дома со швейцарским лидером после визита бизнесменов в Вашингтон не сообщалось, однако 14 ноября правительство США объявило о снижении пошлин на швейцарские товары до 15 процентов. Взамен швейцарские компании согласились увеличить инвестиции в США, а Швейцария скорректировала торговые барьеры, о которых с недовольством высказывался Дональд Трамп .

Трамп не впервые получает дорогие подарки

Конституция США запрещает членам правительства страны принимать подарки от иностранных государств без разрешения Конгресса. Однако Белый дом оформил часы и слиток как дары президентской библиотеке, что делает произошедшее законным, пишет Axios со ссылкой на представителей администрации Трампа.

Президент США уже не в первый раз попадает в поле зрения СМИ из-за принятия им предметов роскоши от представителей других стран. Так, в мае королевская семья Катара подарила Трампу самолет Boeing 747-8, который предполагалось использовать как президентский борт.

При этом катарским подарком Трамп пока пользоваться не может - самолет еще необходимо переоборудовать. По данным СМИ, это обернулось тратами для бюджета США, сравнимыми с покупкой нового самолета - предположительно, на необходимые работы было запрошено 934 млн долларов, и эти траты скрыли от общественности .

В августе после угроз Трампа ввести пошлины в отношении продукции Apple, производимой за пределами США, генеральный директор компании Тим Кук подарил политику стеклянный диск с гравировкой на основе из 24-каратного золота и сообщил, что компания инвестирует 100 млрд долларов в производство на территории страны. Также известно, что Трамп в конце октября получил в подарок от президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна золотую корону, после чего заявил о снижении пошлин в отношении южнокорейских товаров.