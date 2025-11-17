В Эстонии задержали гражданина Латвии: пытался ввезти наркотики

По словам начальника службы по борьбе с наркотиками следственного отдела MTA Виталия Заярина, гражданина Латвии остановили после пересечения границы на основании ранее полученной информации о риске. «При остановке автомобиля объяснения мужчины об обстоятельствах прибытия в Эстонию вызвали подозрения, поэтому машину направили на дополнительный таможенный досмотр. В ходе досмотра под передним сиденьем мы обнаружили пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета, экспресс-тест которого дал положительный результат на амфетамин. После этого сотрудники MTA задержали мужчину по подозрению в совершении преступления», – сказал Заярин. По ходатайству прокуратуры Пярнуский уездный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

По словам Заярина, в последние годы наблюдается рост контрабанды синтетических наркотиков, что обусловлено прежде всего низкой ценой за дозу, отсутствием географической привязки вещества и потенциальной незаконной прибылью.

«Синтетические вещества наиболее доступны для потребителей по цене, но в то же время они быстро вызывают зависимость и из-за сопутствующих социальных и медицинских проблем увеличивают нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения. Каждое успешное задержание – это важный шаг в пресечении распространения этих веществ, который помогает защитить общество от их негативных последствий», – сказал Заярин.

Руководящая производством прокурор Западной окружной прокуратуры Лийзи Кислер отметила, что, согласно исследованиям Института развития здоровья, амфетамин является одним из самых распространенных наркотиков. «Это означает, что для наркопреступников амфетамин – важный товар. Поэтому изъятие каждой партии амфетамина подрывает работу наркорынка и тем самым ограничивает общественный вред, причиняемый наркотиками», – сказала прокурор.

Уголовное производство ведет следственный отдел MTA, а руководит им Западная окружная прокуратура.

Фото: иллюстративное