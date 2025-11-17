Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

Днем будет облачно, местами небо прояснится. Во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег. На отдельных участках дорог возможно обледенение.
Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, на побережье - умеренный западный, северо-западный, временами порывами до 15-18 м/с.
Максимальная температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами на морском побережье - до +7 градусов.
В Риге понедельник будет преимущественно облачным, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и мокрый снег, а температура воздуха не превысит +2…+3 градуса.