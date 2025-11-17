Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 10:08

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Министр благосостояния ответил, что ему сложно что-либо сказать об этих планах. Он знает лишь, что Дания хочет ввести выход на пенсию с 70 лет с 2030-х годов.

«В Латвии только что закончилось трёхмесячное повышение пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов – как мужчин, так и женщин, и даже господин Вольскис, являющийся очень хорошим аналитиком, ранее заявил, что оптимально выходить на пенсию в 65 лет. И пока я министр благосостояния, я не буду повышать пенсионный возраст, потому что, к сожалению, Латвия занимает последнее место в Европе по количеству прожитых здоровых лет. Это значит, что 65 лет – оптимальный возраст выхода на пенсию», – сказал Р. Узулниекс.

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус
Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в “Восточном экспрессе”»

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

