Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

Министр благосостояния ответил, что ему сложно что-либо сказать об этих планах. Он знает лишь, что Дания хочет ввести выход на пенсию с 70 лет с 2030-х годов.

«В Латвии только что закончилось трёхмесячное повышение пенсионного возраста до 65 лет для обоих полов – как мужчин, так и женщин, и даже господин Вольскис, являющийся очень хорошим аналитиком, ранее заявил, что оптимально выходить на пенсию в 65 лет. И пока я министр благосостояния, я не буду повышать пенсионный возраст, потому что, к сожалению, Латвия занимает последнее место в Европе по количеству прожитых здоровых лет. Это значит, что 65 лет – оптимальный возраст выхода на пенсию», – сказал Р. Узулниекс.