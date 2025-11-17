Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 11:38

Важно 0 комментариев

TV24

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

«Когда мы начнем наказывать тех, кто говорит по-русски, они начнут любить нашу страну?», - задаётся вопросом он. И сам же отмечает, что этого не произойдёт.

«Скорее будет обратный эффект, будет какая-то злоба, будет какая-то ненависть. Я убежден, что язык не так важен, важно, чтобы люди были лояльны к стране. Сейчас у нашей страны день рождения – пусть они хотят отпраздновать этот день рождения», – говорит хирург.

По его мнению, нужно идти к людям с любовью, а не с наказаниями.

Врач отметил, что русскоязычных в Латвии нужно интегрировать с помощью образования и понимания, а не наказаний – только так можно способствовать изучению языка и лояльности к стране.

«В значительной степени я могу согласиться, что обучение важно. Мы как-то поздно начали этим заниматься. Это упущено, это сильно задержано. Школа – это место, где закладывается фундамент», – говорит хирург.

На возражения телеведущего Айвиса Церниша, напомнившего, что русскоязычным дали 30 лет дружбы, чтобы они сами могли выучить госязык, Заржецкий отметил, что лично он видит, как ситуация меняется.

«Те русские, для которых русский язык является родным, приходят и пытаются говорить со мной на латышском. Раньше этого не было. Сейчас им трудно, они стараются, и я это ценю», — рассказывает хирург.

У молодежи вообще нет проблем – очень многие из русскоязычных лучше говорят по-латышски. По его мнению, мотивацию нужно искать и поощрять через образование. Тогда русскоязычные будут говорить по-латышски и будут лояльны к государству.

Главные новости

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста
Важно

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
Важно

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов
Важно

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Читать
Загрузка

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

Читать

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Читать

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Читать

Фестиваль Staro Rīga: шесть «Кругов света» по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

До 18 ноября в столице проходит фестиваль света Staro Rīga, где можно увидеть более 40 световых объектов.

Читать

Преступление или наказание? В Театре Чехова — «Убийство в “Восточном экспрессе”»

Нынешний сезон Театра Чехова проходит под знаком детектива. Первой премьерой были "Шесть Шерлоков" - яркая, оригинальная постановка Сергея Голомазова. Теперь -  «Убийство в “Восточном экспрессе”» режиссера Лауры Грозы, ныне называющей себя просто LAURA. 

Читать