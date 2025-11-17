Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это акт саботажа»: под Варшавой взорван участок железной дороги

© Meduza.io 17 ноября, 2025 12:15

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции, пишет "Медуза".

Машинист поезда сообщил о неполадках недалеко от станции Мика в 7:39 утра 16 ноября. В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Фотографии повреждений были опубликованы в аккаунте, посвященном железнодорожному сообщению в Польше и созданном в августе 2025 года.


Расследователь Христо Грозев, запостивший эти же фото, называет повреждение «актом саботажа» и утверждает, что это путь, который ведет в Жешув — город недалеко от границы с Украиной. Там расположен аэропорт, через который проходит военная помощь Киеву. По словам Грозева, «это был дистанционный взрыв с помощью длинного электрического кабеля, ведущего к ближайшей парковке». Станция Мика, которая упоминается в сообщении полиции, действительно находится в направлении Жешува (он тоже расположен к югу от Варшавы), но идет ли речь об этой же ветке, неизвестно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поврежден участок железнодорожного полотна на линии Демблин—Варшава. «Я постоянно на связи с министром внутренних дел. Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии», — написал он.

Позже Туск написал, что «худшие подозрения подтвердились» и на путях «произошел акт саботажа». «Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно», — добавил он.

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как Валайнис по-тихому списал Вентспилсскому порту долгов на 20 миллионов евро

Телепрограмма TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что Союз зелёных и крестьян (СЗК, ZZS) давит на правительство с требованием списать Вентспилсскому свободному порту долги почти в 20 миллионов евро. Министр сообщения обещал, что так просто это не пройдёт. Однако в распоряжении «Nekā personīga» оказался секретный документ Министерства экономики, который доказывает обратное: за закрытыми дверями министр экономики Виктор Валанис (СЗК) всё-таки продвигает предложение полностью списать обязательства Вентспилсского порта. И не только его: в документе предусмотрен механизм, который позволит аннулировать претензии государства и к Рижскому, и к Лиепайскому портам.

За защиту латвийской природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке

Латвийская актриса Зане Янчевска, живущая в Эдоле, выступила против массового строительства ветропарков, которые, по её мнению, уничтожают уникальные латвийские ландшафты и морское побережье. За это её публично обвинили в «распространении кремлёвских мифов» и поддержке России. Об этом она сама рассказала в Facebook.

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Начало недели во многих регионах омрачится осадками: берегитесь обледенения дороги

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода, во многих регионах ожидаются осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

