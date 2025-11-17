Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

78-летняя политик проигнорировала решения суда с требованием вернуться из Индии для участия в судебном разбирательстве о том, отдавала ли она приказ о жестоком подавлении студенческого восстания, приведшего к ее отстранению от власти.

Ожидаемое решение транслировалось в прямом эфире национального телевидения. Приговор был оглашен в преддверии первых выборов после смещения Хасины в августе 2024 года. Голосование назначено на февраль 2026-го.

Обвинения и решение суда по делу Хасины

Судья Голам Мортуза Мозумдер заявил, что "все элементы, составляющие преступления против человечности, были подтверждены". По его словам, Хасина признана виновной по трем пунктам, включая подстрекательство, приказ об убийстве и бездействие, позволившее совершить крупные преступления. "Мы решили назначить ей только одно наказание - смертную казнь", отметил Мозумдер. В Бангладеш смертная казнь приводится в исполнение через повешение.

Бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль, находящийся в розыске, также был приговорен к смертной казни после признания его виновным по четырем эпизодам преступлений против человечности. Экс-глава полиции Чоудхури Абдулла аль-Мамун, явившийся в суд и признавший свою вину, получил пять лет тюрьмы.

Хасина, которую в суде представлял назначенный государством адвокат, назвала приговор "предвзятым и политически мотивированным". В заявлении, которое Хасина сделала из предоставившей ей убежище Индии, бывший премьер подчеркнула, что "обвинительный приговор был заранее спланирован". Агентство Reuters пишет, что Дакка потребовала от Нью-Дели выдать ей Хасину и Камаля.

Почти полторы тысячи жертв в результате протестов в Бангладеш

По данным ООН, до 1,4 тыс. человек погибли во время подавления массовых протестов в Бангладеш, когда Хасина пыталась удержаться у власти. Этот факт сыграл ключевую роль при вынесении решения по ее делу.

Глава группы прокуроров Таджул Ислам, выступая перед оглашением приговора, выразил надежду, что "жажда народа к справедливости будет утолена, и этот вердикт положит конец преступлениям против человечности".

Углубление кризиса в Бангладеш

Бангладеш переживает фазу острой политической напряженности после завершения правления Хасины. Предвыборная кампания в стране омрачена насилием. Охрана вокруг здания суда была усилена: бронетехника контролировала блокпосты, а по всей столице страны Дакке были размещены тысячи полицейских.

Весь месяц в Дакке взрывались самодельные бомбы - протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью в здания, связанные с временным правительством Мухаммада Юнуса, а также в автобусы и христианские объекты.

Политическое будущее Хасины

Международная кризисная группа (The International Crisis Group) заявила, что "политические последствия этого вердикта значительны". Аналитик Томас Кин отметил, что "процесс не обходился без критики: слушания в отсутствие обвиняемой вызывают споры, а скорость проведения заседаний и недостаток ресурсов защиты ставят вопросы справедливости". "Но они не должны умалять или отвлекать от действий Хасины", - добавил он.

Кин также выразил мнение, что "перспективы политического возвращения Хасины в Бангладеш теперь выглядят крайне маловероятными".

Между тем сама Хасина заявила в октябре, что "оплакивает все жизни, потерянные в те ужасные дни", когда студентов расстреливали на улицах.