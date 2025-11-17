Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

© Deutsche Welle 17 ноября, 2025 14:01

Мир 0 комментариев

Scanpix: © Diptendu Dutta/ZUMA Press Wire

Суд в Бангладеш заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности в понедельник, 17 ноября.

78-летняя политик проигнорировала решения суда с требованием вернуться из Индии для участия в судебном разбирательстве о том, отдавала ли она приказ о жестоком подавлении студенческого восстания, приведшего к ее отстранению от власти.

Ожидаемое решение транслировалось в прямом эфире национального телевидения. Приговор был оглашен в преддверии первых выборов после смещения Хасины в августе 2024 года. Голосование назначено на февраль 2026-го.

Обвинения и решение суда по делу Хасины

Судья Голам Мортуза Мозумдер заявил, что "все элементы, составляющие преступления против человечности, были подтверждены". По его словам, Хасина признана виновной по трем пунктам, включая подстрекательство, приказ об убийстве и бездействие, позволившее совершить крупные преступления. "Мы решили назначить ей только одно наказание - смертную казнь", отметил Мозумдер. В Бангладеш смертная казнь приводится в исполнение через повешение.

Бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль, находящийся в розыске, также был приговорен к смертной казни после признания его виновным по четырем эпизодам преступлений против человечности. Экс-глава полиции Чоудхури Абдулла аль-Мамун, явившийся в суд и признавший свою вину, получил пять лет тюрьмы.

Хасина, которую в суде представлял назначенный государством адвокат, назвала приговор "предвзятым и политически мотивированным". В заявлении, которое Хасина сделала из предоставившей ей убежище Индии, бывший премьер подчеркнула, что "обвинительный приговор был заранее спланирован". Агентство Reuters пишет, что Дакка потребовала от Нью-Дели выдать ей Хасину и Камаля.

Почти полторы тысячи жертв в результате протестов в Бангладеш

По данным ООН, до 1,4 тыс. человек погибли во время подавления массовых протестов в Бангладеш, когда Хасина пыталась удержаться у власти. Этот факт сыграл ключевую роль при вынесении решения по ее делу.

Глава группы прокуроров Таджул Ислам, выступая перед оглашением приговора, выразил надежду, что "жажда народа к справедливости будет утолена, и этот вердикт положит конец преступлениям против человечности".

Углубление кризиса в Бангладеш

Бангладеш переживает фазу острой политической напряженности после завершения правления Хасины. Предвыборная кампания в стране омрачена насилием. Охрана вокруг здания суда была усилена: бронетехника контролировала блокпосты, а по всей столице страны Дакке были размещены тысячи полицейских.

Весь месяц в Дакке взрывались самодельные бомбы - протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью в здания, связанные с временным правительством Мухаммада Юнуса, а также в автобусы и христианские объекты.

Политическое будущее Хасины

Международная кризисная группа (The International Crisis Group) заявила, что "политические последствия этого вердикта значительны". Аналитик Томас Кин отметил, что "процесс не обходился без критики: слушания в отсутствие обвиняемой вызывают споры, а скорость проведения заседаний и недостаток ресурсов защиты ставят вопросы справедливости". "Но они не должны умалять или отвлекать от действий Хасины", - добавил он.

Кин также выразил мнение, что "перспективы политического возвращения Хасины в Бангладеш теперь выглядят крайне маловероятными".

Между тем сама Хасина заявила в октябре, что "оплакивает все жизни, потерянные в те ужасные дни", когда студентов расстреливали на улицах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

За защиту нашей природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке
Важно

За защиту нашей природы назвали агентом Кремля: латвийская актриса в шоке (1)

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела
Важно

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 17.11.2025
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 4 часа назад
Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Латвии
Bitnews.lv 4 часа назад
В Латвии почти вдвое сократилось число молодых осужденных
Bitnews.lv 4 часа назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 4 часа назад
Финляндия: кругом одни манёвры
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: новые центры кибербезопасности
Sfera.lv 8 часов назад
Рига: репетиция с оркестром
Sfera.lv 8 часов назад
Рига потратит 850 тысяч евро на «зеленые» кампании
Bitnews.lv 2 дня назад

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Читать
Загрузка

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Читать

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

Читать

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Читать

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Читать

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Читать

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Читать