Синоптики обещают дождь и мокрый снег: завтра одевайтесь теплее

17 ноября, 2025 15:14

LETA

Во вторник, в день государственного праздника, в Латвии местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а на востоке страны - в основном в виде снега, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предстоящей ночью во многих регионах ожидаются мокрый снег и дождь, на востоке - снег. На отдельных участках дорог будет скользко. Западный, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит -1…+4 градуса.

День будет облачным, временами с прояснениями. Температура воздуха не превысит 0…+5 градусов, порывы западного, юго-западного ветра на побережье в первой половине дня составят до 14 метров в секунду.

В Риге днем сквозь облака будет пробиваться солнце, а временами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег. Температура воздуха в столице составит +3…+4 градуса.

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины

16:34

Важно 0 комментариев

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок

16:24

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

16:09

Важно 0 комментариев

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

16:08

Важно 0 комментариев

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

16:00

Важно 0 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

