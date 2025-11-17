Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

«Поехала за паспортом. В Департамент гражданства и миграции. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья — муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. ЧТО ИМЕННО ОНИ ДЕЛАЮТ в Латвии? Работают? Кто из них?», — пишет Луна и добавляет, что мать семейства находится в положении, так что детей скоро будет семеро.

В комментариях отметили: "А зато традиционная семья с правильными ценностями".

"Молодой отец, может быть ещё студент", - шутили в комментариях.

"Врач, инженер и шестеро помощников врача", - шутили люди.

"Нужно сделать, чтобы для получения внж нужно было бы сдавать латышский на А2, как местных заставили. А если нет, то ата!", - предлагали нацпатриоты.

А кто-то написал: "У цыган, если это они, нет своей страны, у них нет тех возможностей, которые есть у нас, и к ним относятся с предубеждением и враждебностью. Я был бы очень рад, если бы дети пошли в детский сад и получали образование, потому что тогда у них было бы больше возможностей, чем у их матери".