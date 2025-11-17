Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 16:22

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

«Поехала за паспортом. В Департамент гражданства и миграции. Стою в очереди. За соседним столом сидит семья — муж, жена и 6 (!) детей. Все получают вид на жительство. Жена не умеет писать, бедная сотрудница с ними мучается. ЧТО ИМЕННО ОНИ ДЕЛАЮТ в Латвии? Работают? Кто из них?», — пишет Луна и добавляет, что мать семейства находится в положении, так что детей скоро будет семеро.

В комментариях отметили: "А зато традиционная семья с правильными ценностями".

"Молодой отец, может быть ещё студент", - шутили в комментариях.

"Врач, инженер и шестеро помощников врача", - шутили люди.

"Нужно сделать, чтобы для получения внж нужно было бы сдавать латышский на А2, как местных заставили. А если нет, то ата!", - предлагали нацпатриоты.

А кто-то написал: "У цыган, если это они, нет своей страны, у них нет тех возможностей, которые есть у нас, и к ним относятся с предубеждением и враждебностью. Я был бы очень рад, если бы дети пошли в детский сад и получали образование, потому что тогда у них было бы больше возможностей, чем у их матери".

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

