Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза согласовать к декабрю план покрытия военных и финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, которые оцениваются в 135,7 миллиарда евро. Об этом говорится в письме, отправленном в понедельник лидерам государств ЕС и попавшем в распоряжение Euronews.

"Сейчас ключевым моментом является быстрое достижение четких обязательств по обеспечению необходимого финансирования Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", - указала глава Еврокомиссии. "Очевидно, что легких вариантов не существует", - добавила она в письме.

"Европа не может позволить себе паралич, либо нерешительность, либо поиск идеальных или простых решений, которых не существует".

В документе фон дер Ляйен подчеркивает "особенно острую" потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах: 83,4 млрд евро для финансирования украинской армии и 55,2 млрд евро для стабилизации экономики и устранения бюджетного дефицита.

Оценка фон дер Ляйен основана на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) и киевских властей и исходит из предположения, что полномасштабная война России закончится в конце 2026 года, хотя это отнюдь не является определенным. Прекращение огня, рассматриваемое в качестве предварительного условия для заключения мирного соглашения, остается труднодостижимым.

В письме подробно описаны три основных варианта поддержки Украины.

90 миллиардов евро в виде двусторонних взносов стран-членов. Помощь будет предоставляться в виде безвозмездного гранта и учитываться в национальном бюджете государства-члена, включая любые связанные с этим процентные платежи.

90 миллиардов евро совместного долга. Проценты должны будут покрываться либо за счет национальных гарантий, либо за счет общего бюджета блока. Для внесения поправок в бюджетное законодательство потребуется единогласное одобрение, что является сложной задачей, учитывая противодействие Венгрии финансированию Украины.

140 миллиардов евро в виде репарационного кредита на основе замороженных активов России. Киев будет обязан погасить кредит только после того, как Москва согласится компенсировать ущерб.

Первые два варианта, отмечает она, увеличат фискальное бремя, поскольку финансовая помощь будет поступать либо за счёт прямого денежного взноса государства-члена, либо за счёт новых средств, привлечённых на рынках.

Третий вариант, репарационный кредит, позволяет избежать этого сценария, поскольку он повлечёт за собой дополнительные расходы, новые долги или повлияет на отчисления в государственный бюджет. Вместо этого будут использоваться остатки денежных средств, образовавшиеся из замороженных активов Центрального банка России, большая часть которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.

Столкнувшись с потенциальными правовыми последствиями, Бельгия является основным воздержавшимся.

Страна потребовала максимальной правовой определённости и полного распределения бремени для защиты от ответных мер России в случае подачи Москвой иска. В своём письме фон дер Ляйен признаёт риски и предупреждает о «потенциальных косвенных эффектах».

В прошлую пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы продвинуться в переговорах, которые пока не принесли существенного прогресса.