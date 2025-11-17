Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (2)

Euronews 17 ноября, 2025 16:34

Важно 2 комментариев

Scanpix (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза согласовать к декабрю план покрытия военных и финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, которые оцениваются в 135,7 миллиарда евро. Об этом говорится в письме, отправленном в понедельник лидерам государств ЕС и попавшем в распоряжение Euronews.

 "Сейчас ключевым моментом является быстрое достижение четких обязательств по обеспечению необходимого финансирования Украины, которые будут согласованы на следующем заседании Европейского совета в декабре", - указала глава Еврокомиссии. "Очевидно, что легких вариантов не существует", - добавила она в письме.

"Европа не может позволить себе паралич, либо нерешительность, либо поиск идеальных или простых решений, которых не существует".

В документе фон дер Ляйен подчеркивает "особенно острую" потребность Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах: 83,4 млрд евро для финансирования украинской армии и 55,2 млрд евро для стабилизации экономики и устранения бюджетного дефицита.

Оценка фон дер Ляйен основана на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) и киевских властей и исходит из предположения, что полномасштабная война России закончится в конце 2026 года, хотя это отнюдь не является определенным. Прекращение огня, рассматриваемое в качестве предварительного условия для заключения мирного соглашения, остается труднодостижимым.

В письме подробно описаны три основных варианта поддержки Украины.

90 миллиардов евро в виде двусторонних взносов стран-членов. Помощь будет предоставляться в виде безвозмездного гранта и учитываться в национальном бюджете государства-члена, включая любые связанные с этим процентные платежи.

90 миллиардов евро совместного долга. Проценты должны будут покрываться либо за счет национальных гарантий, либо за счет общего бюджета блока. Для внесения поправок в бюджетное законодательство потребуется единогласное одобрение, что является сложной задачей, учитывая противодействие Венгрии финансированию Украины.

140 миллиардов евро в виде репарационного кредита на основе замороженных активов России. Киев будет обязан погасить кредит только после того, как Москва согласится компенсировать ущерб.

Первые два варианта, отмечает она, увеличат фискальное бремя, поскольку финансовая помощь будет поступать либо за счёт прямого денежного взноса государства-члена, либо за счёт новых средств, привлечённых на рынках.

Третий вариант, репарационный кредит, позволяет избежать этого сценария, поскольку он повлечёт за собой дополнительные расходы, новые долги или повлияет на отчисления в государственный бюджет. Вместо этого будут использоваться остатки денежных средств, образовавшиеся из замороженных активов Центрального банка России, большая часть которых хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе.

Столкнувшись с потенциальными правовыми последствиями, Бельгия является основным воздержавшимся.

Страна потребовала максимальной правовой определённости и полного распределения бремени для защиты от ответных мер России в случае подачи Москвой иска. В своём письме фон дер Ляйен признаёт риски и предупреждает о «потенциальных косвенных эффектах».

В прошлую пятницу фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы продвинуться в переговорах, которые пока не принесли существенного прогресса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Важно

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела
Важно

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 17.11.2025
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 4 часа назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 4 часа назад
В Риге пройдет репетиция парада ко дню Независимости
Bitnews.lv 4 часа назад
Финляндия: кругом одни манёвры
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: вся жизнь — борьба
Sfera.lv 8 часов назад
Британия: систему убежищ будут менять
Sfera.lv 12 часов назад
Финляндия: иск против Finnair
Sfera.lv 13 часов назад
Космос: межзвездный объект удивил загадочными лучами
Sfera.lv 1 день назад
Загрузка

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок (2)

Важно 16:24

Важно 2 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Читать

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт (2)

Важно 16:22

Важно 2 комментариев

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

Читать

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов (2)

Важно 16:09

Важно 2 комментариев

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Читать

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста (2)

Важно 16:08

Важно 2 комментариев

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Читать

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус (2)

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 2 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Читать

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела (2)

Важно 16:00

Важно 2 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Читать