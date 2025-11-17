Комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности Валдис Домбровскис (Новое единство) считает это умеренным ростом.
В Латвии, несмотря на геополитическую неопределенность, по прогнозам, увеличатся как частные, так и государственные инвестиции.
Прогнозируется, что рост ВВП увеличится до 1,7% в 2026 году и до 1,9% в 2027 году. Домбровскис подчеркивает, что основными факторами роста станут рост частного потребления благодаря росту реальной заработной платы, а также инвестиции, особенно благодаря поддержке со стороны фондов Европейского союза (ЕС).
Прогнозируется, что инфляция достигнет 3,6% в 2025 году, снизится до 2,2% в 2026 году и увеличится до 2,4% в 2027 году. Ожидается, что дефицит общего бюджета правительства увеличится до 3,1% ВВП в 2025 году из-за более слабого роста доходов и увеличения текущих расходов и до 4,3% в 2027 году, в основном из-за увеличения расходов на оборону.
Прогнозы на ближайшие годы:
2026 г. — +1,7%
2027 г. — +1,9%
Инфляция (HICP):
2025 — 3,6%
2026 — 2,2%
2027 — 2,4%
Бюджетный дефицит:
2025 — 3,1% ВВП
2026 — 3,5% ВВП
2027 — 4,3% ВВП (главным образом из-за роста расходов на оборону)
Безработица будет снижаться: с 6,8% в 2025 году и дальше. Частное потребление оживится только во второй половине 2025-го, инвестиции останутся стабильными благодаря деньгам ЕС.
Домбровскис подчёркивает устойчивость экономики ЕС несмотря на геополитические вызовы и торговые барьеры, но призывает ускорить работу над конкурентоспособностью Европы и сокращением бюрократии.