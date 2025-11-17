Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Еврокомиссия улучшила прогноз: экономика Латвии в 2025 году вырастет (1)

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 13:51

Важно 1 комментариев

LETA

Согласно осеннему прогнозу Еврокомиссии, ВВП Латвии в 2025 году вырастет на 1% — это немного лучше весеннего прогноза. Для сравнения: Эстония +0,6%, Литва +2,4%.

Комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности Валдис Домбровскис (Новое единство) считает это умеренным ростом. 

В Латвии, несмотря на геополитическую неопределенность, по прогнозам, увеличатся как частные, так и государственные инвестиции.

Прогнозируется, что рост ВВП увеличится до 1,7% в 2026 году и до 1,9% в 2027 году. Домбровскис подчеркивает, что основными факторами роста станут рост частного потребления благодаря росту реальной заработной платы, а также инвестиции, особенно благодаря поддержке со стороны фондов Европейского союза (ЕС).

Прогнозируется, что инфляция достигнет 3,6% в 2025 году, снизится до 2,2% в 2026 году и увеличится до 2,4% в 2027 году. Ожидается, что дефицит общего бюджета правительства увеличится до 3,1% ВВП в 2025 году из-за более слабого роста доходов и увеличения текущих расходов и до 4,3% в 2027 году, в основном из-за увеличения расходов на оборону.

Прогнозы на ближайшие годы:

2026 г. — +1,7%
2027 г. — +1,9%
Инфляция (HICP):

2025 — 3,6%
2026 — 2,2%
2027 — 2,4%
Бюджетный дефицит:

2025 — 3,1% ВВП
2026 — 3,5% ВВП
2027 — 4,3% ВВП (главным образом из-за роста расходов на оборону)

Безработица будет снижаться: с 6,8% в 2025 году и дальше. Частное потребление оживится только во второй половине 2025-го, инвестиции останутся стабильными благодаря деньгам ЕС.

Домбровскис подчёркивает устойчивость экономики ЕС несмотря на геополитические вызовы и торговые барьеры, но призывает ускорить работу над конкурентоспособностью Европы и сокращением бюрократии.

Комментарии (1)
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины
Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (2)

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Обновлено: 20:20 17.11.2025
Загрузка

