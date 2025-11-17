Комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности Валдис Домбровскис (Новое единство) считает это умеренным ростом.

В Латвии, несмотря на геополитическую неопределенность, по прогнозам, увеличатся как частные, так и государственные инвестиции.

Прогнозируется, что рост ВВП увеличится до 1,7% в 2026 году и до 1,9% в 2027 году. Домбровскис подчеркивает, что основными факторами роста станут рост частного потребления благодаря росту реальной заработной платы, а также инвестиции, особенно благодаря поддержке со стороны фондов Европейского союза (ЕС).

Прогнозируется, что инфляция достигнет 3,6% в 2025 году, снизится до 2,2% в 2026 году и увеличится до 2,4% в 2027 году. Ожидается, что дефицит общего бюджета правительства увеличится до 3,1% ВВП в 2025 году из-за более слабого роста доходов и увеличения текущих расходов и до 4,3% в 2027 году, в основном из-за увеличения расходов на оборону.

Прогнозы на ближайшие годы:

2026 г. — +1,7%

2027 г. — +1,9%

Инфляция (HICP):

2025 — 3,6%

2026 — 2,2%

2027 — 2,4%

Бюджетный дефицит:

2025 — 3,1% ВВП

2026 — 3,5% ВВП

2027 — 4,3% ВВП (главным образом из-за роста расходов на оборону)

Безработица будет снижаться: с 6,8% в 2025 году и дальше. Частное потребление оживится только во второй половине 2025-го, инвестиции останутся стабильными благодаря деньгам ЕС.

Домбровскис подчёркивает устойчивость экономики ЕС несмотря на геополитические вызовы и торговые барьеры, но призывает ускорить работу над конкурентоспособностью Европы и сокращением бюрократии.