Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Ноября Завтра: Hugo, Uga, Ugis
Доступность

«Проект года»: синхронизация стран Балтии с электросетями Европы удостоена всемирной награды (1)

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 14:38

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Синхронизация стран Балтии с электросетями Европы удостоена всемирной награды "Проект года".

Одна из крупнейших и наиболее известных в мире организаций по управлению проектами "Project Management Institute" (PMI) на церемонии награждения в Финиксе (США) отметила наградой реализацию проекта синхронизации, выполненного по сложному и ускоренному графику.

Руководитель подразделения эстонской энергокомпании "Elering" по синхронизации и кризисной готовности Ханнес Конт рассказал, что титул лучшего инфраструктурного проекта года в мире является серьезным международным признанием для проекта синхронизации, который выделялся своими масштабами и сотрудничеством четырех стран - от строительства инфраструктуры до преобразования ИТ-систем, систем мониторинга и рыночных систем. "Из-за российской агрессии и без того напряженный график пришлось ускорить еще на год, но мы смогли сообща успешно справиться с этой задачей", - сказал он.

PMI отметила, что синхронизация стран Балтии является выдающимся достижением, объединившим тысячи специалистов из четырех стран. Совместными усилиями были обеспечены энергонезависимость региона и укреплена его энергетическая безопасность.

Проект синхронизации реализовали в тесном сотрудничестве операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Существенную поддержку проекту оказали Европейский союз и Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, предоставив техническое руководство, а также операционную и юридическую экспертизу. Проект софинансировался Европейским союзом.

8 февраля этого года страны Балтии вышли из контролируемой Россией электроэнергетической системы БРЭЛЛ, а 9 февраля их электросети были успешно подключены к синхронной зоне Европы. Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотой, укрепляя энергетическую независимость и повышая энергетическую безопасность во всем регионе. Теперь страны Балтии являются частью общеевропейской электросети, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 26 странах.

Основанная в 1969 году PMI - некоммерческая организация со штаб-квартирой в США, насчитывающая 700 000 членов и 250 филиалов по всему миру. Институт разрабатывает международно признанные стандарты и сертификаты для специалистов по управлению проектами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела
Важно

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины
Важно

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:20 17.11.2025
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 4 часа назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 4 часа назад
Финляндия: кругом одни манёвры
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: вся жизнь — борьба
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: новые центры кибербезопасности
Sfera.lv 8 часов назад
Британия: систему убежищ будут менять
Sfera.lv 12 часов назад
Финляндия: иск против Finnair
Sfera.lv 13 часов назад
Коалиция согласовала почти все предложения по бюджету
Bitnews.lv 2 дня назад

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (1)

Важно 16:34

Важно 1 комментариев

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Читать
Загрузка

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок (1)

Важно 16:24

Важно 1 комментариев

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Читать

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт (1)

Важно 16:22

Важно 1 комментариев

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

Читать

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов (1)

Важно 16:09

Важно 1 комментариев

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Читать

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста (1)

Важно 16:08

Важно 1 комментариев

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Читать

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус (1)

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 1 комментариев

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Читать

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела (1)

Важно 16:00

Важно 1 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Читать