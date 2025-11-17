Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое (1)

Редакция PRESS 17 ноября, 2025 12:28

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Если в 2016 году суд назначил наказание 3851 молодому человеку в возрасте от 18 до 29 лет, то в 2024 году - 1515. Большую часть осужденных молодых людей составляют мужчины - 1384.

Также продолжает уменьшаться доля молодежи среди общей численности осужденных - с 40% в 2016 году до 25% в 2024 году. Большинство молодых осужденных - в возрасте от 18 до 24 лет.

Чаще всего молодые люди приговариваются за кражи, мошенничество и присвоение средств или имущества в небольших объемах - такие преступления составляют 26% случаев. Число молодых людей, осужденных за особо тяжкие преступления, такие как убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, уменьшилось, в то же время немного выросло число осужденных за изнасилование.

В прошлом году наиболее часто применяемым к молодым людям наказанием было лишение свободы - к нему приговорены 742 человека. Еще 410 молодых людей были приговорены к краткосрочному лишению свободы, а 45 - к пробационному надзору.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык
Важно

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык (2)

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Важно

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела
Важно

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (1)

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве одного из вариантов финансирования Украины.

Загрузка

Политика Латвии глазами Пуче: на примере трёх латышских сказок (1)

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Публицист Армандс Пуче на страницах pietiek.com сравнил латвийских политиков с персонажами латышских сказок. Проведя очень занятные аналогии.

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт (1)

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

В социальной сети Твиттер/X развернулась острая дискуссия вокруг публикации местной жительницы, обнаружившей, что Управление гражданства и миграции выдаёт виды на жительство в Латвии в том числе многодетным семьям цыганской национальности.

А вы на еде экономите? Народ Латвии стал отказываться от привычных продуктов (1)

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Цены на продукты в Латвии продолжают расти, и жители ощущают это ежедневно. Согласно опросу банка Citadele, каждый четвёртый латвиец вынужден отказаться от части привычных продуктов, а почти 80% домохозяйств признают, что расходы на питание заметно увеличились. Несмотря на рост доходов, люди тратят осторожнее: крупные покупки откладываются, а каждая корзина в магазине планируется всё тщательнее.

Будем работать до ста? Министр благосостояния о идее повышения пенсионного возраста (1)

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

В середине 2000-х годов пенсионный возраст в Латвии составлял 62,5 года, сейчас — 65 лет, но до недавнего времени планировалось, что к 2027/2028 году пенсионный возраст может составить 67 лет. «Nra.lv TV» спросил министра благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК) о том, актуальны ли эти планы.

Скользко? Ночью в кювет съехал пассажирский автобус (1)

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

В ночь с воскресенья на понедельник в Ликсненской волости Аугшдаугавского края автобус с пассажирами съехал в кювет.

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела (1)

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

