Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa
Доступность

Как господа офицеры сдавали латышский язык: 100 лет назад

© Lsm.lv 18 ноября, 2025 09:44

Важно 0 комментариев

«Из 39 державших выдержало испытания 30. Почти все державшие принадлежали к меньшинствам», — сообщал 17 ноября 1925 года из Даугавпилса корр. «Сегодня» в заметке о проверке знаний латышского офицерами-резервистами, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на старейшую русскую газету Латвии. 

Экзамен меньшинственным резервным офицерам

(Двинск, от корреспондента «Сегодня»)

Согласно принятому прошлым Сеймом закону, к ноябрю 1926 года резервные офицеры, не владеющие государственным языком, деградируются в солдаты до тех пор, пока не овладеют гос. языком.

Военное ведомство пошло таким офицерам навстречу и с октября месяца в течение 5 недель происходили интенсивные занятия на курсах латышского языка. Каждый день занятиям уделялось 3–4 часа.

Лекторами на курсах были офицеры Земгальской дивизии Циммерман и Залекалн. При преподавании применялся почти исключительно практический метод, преследовавший, помимо изучения языка, научить обращаться с уставами, писать донесения и рапорта.

По окончании занятий в соответствующей комиссии был произведен экзамен письменный и устный.

Из 39 державших выдержало испытания 30. Почти все державшие принадлежали к меньшинствам.

ФОТО скриншот 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства
Важно

В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Важно

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября
Важно

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:50 18.11.2025
Литва: масштабная операция против контрабанды
Sfera.lv 2 часа назад
США: Крузу дали почетный «Оскар»
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: молодняк на кичу не стремится
Sfera.lv 4 часа назад
Венгрия: мошенничество в ЕС недопустимо!
Sfera.lv 4 часа назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 18 часов назад
В Риге пройдет репетиция парада ко дню Независимости
Bitnews.lv 19 часов назад
Что изменится в движении транспорта в Риге в понедельник?
Bitnews.lv 19 часов назад
Трамп: публикуем всё!
Sfera.lv 23 часа назад

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Выбор редакции 09:49

Выбор редакции 0 комментариев

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Читать

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

Важно 09:33

Важно 0 комментариев

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Читать

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Важно 09:30

Важно 0 комментариев

Обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к народу в день 107-летия провозглашения Латвийской Республики публикует rus.lsm.lv.

Обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к народу в день 107-летия провозглашения Латвийской Республики публикует rus.lsm.lv.

Читать

Утепляйтесь! Погода сегодня

Новости Латвии 09:25

Новости Латвии 0 комментариев

Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

Сегодня праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 107-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 107-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

Читать

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Важно 09:07

Важно 0 комментариев

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

Читать