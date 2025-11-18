Как господа офицеры сдавали латышский язык: 100 лет назад

Экзамен меньшинственным резервным офицерам

(Двинск, от корреспондента «Сегодня»)

Согласно принятому прошлым Сеймом закону, к ноябрю 1926 года резервные офицеры, не владеющие государственным языком, деградируются в солдаты до тех пор, пока не овладеют гос. языком.

Военное ведомство пошло таким офицерам навстречу и с октября месяца в течение 5 недель происходили интенсивные занятия на курсах латышского языка. Каждый день занятиям уделялось 3–4 часа.

Лекторами на курсах были офицеры Земгальской дивизии Циммерман и Залекалн. При преподавании применялся почти исключительно практический метод, преследовавший, помимо изучения языка, научить обращаться с уставами, писать донесения и рапорта.

По окончании занятий в соответствующей комиссии был произведен экзамен письменный и устный.

Из 39 державших выдержало испытания 30. Почти все державшие принадлежали к меньшинствам.

