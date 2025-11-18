«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Несмотря на потрясающие успехи на корте, в жизни Даша совсем не звездная В ней нет ни грамма пафоса, ни тени зазнайства. Передо мной — светлая, открытая, солнечная девочка, которая всего добилась своим трудом. А победа на корте — это очень нелегкий труд.

— Даша, как вы пришли в теннис?

— Мне было пять лет, когда мама привела нас с сестрой Машей в теннис. Если честно, я этот момент не очень хорошо помню. Начали с азов — общей физической подготовки, за которую огромное спасибо моему первому тренеру Александру Михайлову. Мы потом многие годы работали вместе. Он вкладывал в нас душу, воспитывал нас с Машей как дочек.

— В детстве многие берут в руки ракетку и мечтают о рекордах, но только у единиц теннис становится призванием и жизненной целью. Как это случилось у вас?

— В 10 лет мама спросила нас сестрой, оставляем ли мы теннис как хобби или пытаемся построить карьеру. Мы с Машей обе ответили, что хотим построить карьеру. Начались осознанные тренировки. Мы обе понимали, что это работа и что теперь вся наша жизнь строится для тенниса и вокруг тенниса. А значит, нельзя быть несобранными, нельзя лениться, нельзя сказать, что мы сегодня устали и не хотим заниматься.

— Когда появились первые успехи?

— Я довольно рано начала показывать хорошие результаты. Была первой или второй в Латвии в своем возрасте. Тогда мне казалось, что я играю очень хорошо, просто блестяще (смеется). Но это продлилось недолго — до первого выезда на международные соревнования. На первых же соревнованиях в Турции я проиграла с разгромным счетом, и стало понятно, что надо еще много-много работать.

— Какой турнир вы считаете главным, поворотным в своей жизни?

— Первый свой турнир в одиночном разряде я выиграла в 11 лет в Швеции. Мы приехали туда всей семьей — я, сестра, мама, дедушка. Это была первая моя победа, которая стала толчком для того, чтобы продолжать дело.

А второй поворотный турнир случился уже после пандемии. Это был период перехода из юниорского тенниса во взрослый, и, если честно, один из самых трудных моментов для любого теннисиста. Многие на этом этапе ломаются. Но я выиграла в одиночном разряде турнир в Сербии с призовым фондом 15 тысяч евро. И вот тогда по-настоящему поверила в себя...

Прибавлять матч за матчем

С тех пор в жизни Даши Семенистой было множество чемпионатов. В их числе самые престижные соревнования — турниры Большого Шлема, попасть на которые мечтает каждый теннисист. (Таких турниров четыре: Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open и Australian Open. — Авт.)

Два года назад мы разговаривали с Дашей после ее возвращения с Уимблдонского турнира, где Даше удалось невозможное: обыграть вторую ракетку мира Веру Звонареву.

— Довелось после этого еще выступать на Уимблдоне?

— На сегодняшний день я сыграла на Уимблдонском турнире трижды. Пока все три раза — только в квалификации (квалификация — это отборочные матчи перед теннисными турнирами, которые проводятся с целью выявления лучших теннисистов для попадания в основную сетку. — Авт.).

В прошлом году Уимблдон не стал для меня удачным. Я проиграла в первом круге. В этом году — в последнем, выиграв до этого два матча. Но я считаю, что Уимблдонский турнир все равно мне очень помог — до него я проигрывала в первом круге Больших Шлемов.

На последнем Уимблдоне мне удалось пройти два первых круга. Это придало мне уверенности и поспособствовало хорошему выступлению на Большом Шлеме US Open в Нью-Йорке.

— Какие победы на корте в нынешнем году вы считаете значимыми?

— Первая победа, которая меня вдохновила, — это победа в Испании на WTA-125 в апреле нынешнего года. Я выиграла турнир, и это была очень значимая победа после неудачного начала сезона. Вторая важная победа — турнир в Швеции, где я проиграла в полуфинале, но выиграла в четвертьфинале у Лоис Буассон, которую в теннисном мире называют «открытием года» и которая перед этим сыграла полуфинал Ролан Гарроса.

В сентябре в Нью-Йорке состоялся чемпионат US Open, где я впервые прошла квалификацию в основную сетку. Для меня это был очень счастливый, незабываемый момент. И, конечно же, к значимым своим победам я отношу недавний октябрьский матч, проходивший в Испании, в городе Гранольерсе, который позволил мне войти в топ-100 и стать 92-й ракеткой мира.

— Каждая победа наверняка имеет свой вкус, свою историю. Какова история победы в Гранольерсе?

— Накануне случилось так, что рейтинг, который обновляется обычно по понедельникам, не обновился. Это произошло на неделю позже, и я не вошла в топ-100. Потому что оказалась… 101-й. Честно признаюсь: очень переживала! Лучше уж быть 105-й, 106-й — тогда не так обидно.

Второй круг в Испании играла напряженно — я догоняла. Но когда я его выиграла, то поняла, что независимо от результатов других игроков войду в топ-100, и меня сразу отпустило. Матч за матчем я прибавляла. В результате мне удалось не просто войти в топ-100, а войти в него с титулом победителя турнира, обыграв пятерых соперниц. Это было невероятно!

Команда и кумиры

После триумфальной победы в Гранольерсе на своей страничке в соцсетях Дарья Семенистая написала: «На прошлой неделе сбылась моя детская мечта — выиграть свой первый титул в 100 тысяч и официально войти в топ-100 впервые в карьере. Мое сердце наполнено, и кажется, что это того стоило. Горжусь собой и своей командой».

— Кто входит в вашу команду?

— Моя семья и мой тренер. Мама занимается всеми организационными вопросами, она мой менеджер, на ней буквально все держится — от бронирования билетов и отелей до переговоров со спонсорами. Сестра — очень близкий мне по духу человек. А дедушка (писатель Борис Подберезин. — Авт.) — мой самый отчаянный болельщик. Он смотрит мои матчи сразу на трех компьютерах. «Зачем на трех-то»? — спрашиваю я. «А так удобнее, где-то быстрее счет обновляется!»

В конце прошлого года я начала работать с новым тренером — Бастьеном Фазинкани (Франция). Впервые я увидела его на турнире в Индии, в Мумбаи, где играла против его подопечной из Венгрии. Бастьен мне сразу понравился. Я заметила: как только он что-то подсказывает своей спортсменке, она делает то, что меня сбивает.

Наше общение началось с того, что я выставила в Инстаграм какую-то story, а Бастьен мне ответил смайликом. Теперь у нас отличный тандем.

— Есть ли у вас кумиры в теннисе?

— Раньше мне очень нравилась Виктория Азаренко из Беларуси, я болела за нее, смотрела все ее матчи. А сейчас нравится Маркета Вондроушова из Чехии. У нас даже есть общее — мы обе левши, мне есть чему у нее поучиться.

— Левша на корте — это хорошо или плохо?

— Это замечательно! Во-первых, нас мало. Во-вторых, у каждого удара есть вращение. В подаче левшей оно другое — мячик крутится в другую сторону, что вызывает неудобства у соперника.

— О гонорарах теннисистов ходят легенды. Это выдумки или правда?

— Теннисисты, которые входят в топ-100, действительно хорошо зарабатывают: ты гарантированно получаешь 60 тысяч евро 4 раза в год и можешь планировать свой бюджет, то есть достойно содержать себя и свою команду. Экипировка, отели, постоянные перелеты — все это стоит недешево. Причем чем выше ты поднимаешься, тем больше расходы.

— Финансовое благополучие — это главное преимущество в топ-100?

— Нет, конечно, дело не только в деньгах. Выход в топ-100 дает возможность играть турниры более высокой категории с лучшими игроками мира, гарантирует место в основных сетках крупнейших турниров, что позволяет избежать отборочных матчей. А осознание того, что ты входишь в сотню лучших в мире, добавляет надежды и сил. Ведь каждому человеку хочется достичь как можно большего — показать максимальный результат...

Если кто-то думает, что победа на корте — это только слава, призы и восторженные глаза фанатов, то он сильно ошибается. За каждой победой стоит колоссальный труд, помноженный на выносливость, потрясающую самоотдачу и самодисциплину.

— Как строится ваш день, Даша?

— Встаю в 6.30 — и сразу на корты. Первая тренировка длится три с половиной часа. Потом перерыв на обед и вторая теннисная тренировка — два часа. А потом еще час-полтора фитнес, силовая тренировка.

Людям, которые не приближены к спорту, такого графика не понять. Мне часто задают вопрос: а стоит ли того теннис? Уверена: стоит! К тому же такой режим дня у меня давно вошел в привычку. Я не знаю, как можно жить иначе.

— А как же клубы, караоке, дискотеки и прочие молодежные развлечения?

— В моей жизни дискотек нет. И караоке — тоже. Мне очень хотелось бы рассказать вам счастливую историю, в которой я успеваю и петь, и танцевать, и зажигать до рассвета в клубах, но такой истории у меня нет.

Каждое действие влечет за собой последствия. Пошел на дискотеку — проспал тренировку. У меня есть такая черта: если делать, то делать, а не распыляться и не отвлекаться.

— Теннис — это работа?

— Конечно. Но это такая работа, которая приносит куда больше радостей, чем огорчений. Для меня теннис — это цель, стремления, впечатления, амбиции, эмоции... Своей жизни без этого адреналина я уже не представляю.

— В январе состоится турнир Большого Шлема Australian Open. Будет ли у вас время что-то посмотреть в Мельбурне?

— Ой, это огромная проблема… Многие мне даже не верят, что, приезжая на турниры в ту или иную страну, я этой страны не вижу. Но мне правда некогда! Корты — отель, и снова корты, может быть, где-то поужинаю… Вот такая программа. Пока идет турнир, надо сосредоточиться только на нем, а не расслабляться, гуляя и осматривая окрестности.

— С каким настроением вы готовитесь к турниру?

— У меня есть время для того, чтобы к нему подготовиться и подойти к Большому Шлему в хорошей форме.

Для меня выход в топ-100 — это только первая планка. Важно не просто войти в первую сотню, но и удержаться в ней, пойти дальше, подняться еще выше. А чем выше ты поднимаешься, тем больше конкуренция. Победы становятся более значимыми, но и поражений становится больше. Это бесконечная гонка. Но я к ней готова, я никогда не сдаюсь!

— Огромных успехов вам, Даша! Будем за вас болеть!

Елена СМЕХОВА