«От 10 до 20 см снега»: что покажет среда?

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), высота снежного покрова на станциях наблюдений - от 5 см в Мерсрагсе, 6 см в Колке и Даугавгриве до 25 см в Дагде и Руцаве. Большую часть страны покрывают 10-20 см снега.

Температура воздуха в 5:00 была от +0,5 градуса в порту Лиепаи и -4,6 в Даугавпилсе до -11,4 в Мерсрагсе. Днём максимальная температура составит -2...-6 градусов, местами в Курземе - до +1. В Риге утром было -6...-7 градусов, в 4:00 в аэропорту фиксировали -9, днём ожидается около -4.

Погоду формирует область пониженного давления, которую сменяет область повышенного давления. Атмосферное давление по Латвии - 1012-1014 гПа на уровне моря. При слабом ветре и небольшом снеге гололедица может появляться быстро.

Во вторник максимальная температура в сети наблюдений LVĢMC составила от -0,4 градуса в Колке до -4,8 в Алуксне. Для сравнения, 6 января самая высокая температура в Европе достигала +21...+22 градусов на юге Италии, в Греции и на Кипре, а самая низкая в ночь на среду опускалась до -37 градусов на севере Финляндии и Швеции.