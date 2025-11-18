Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства

© LETA 18 ноября, 2025 09:15

Сегодня праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 107-я годовщина провозглашения Латвийской Республики.

В честь годовщины основания государства сегодня состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы с участием официальных лиц, военный парад на набережной 11 ноября и торжественное заседание Сейма, а в 20:00 у памятника Свободы к народу Латвии обратится президент Эдгар Ринкевич. Также по всей стране пройдут праздничные мероприятия и концерты.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.

Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".

Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины
Урсула фон дер Ляйен предложила три варианта финансирования Украины (4)

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября
Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт
Приехала за паспортом, а там… табор! Соцсети обсуждают, кому Латвия внж выдаёт

Россия вербует молодёжь в странах Балтии: De facto

Россия активизировала дезинформационные и пропагандистские операции против западных стран, в том числе Латвии. Как сообщает передача Латвийского телевидения De facto, спецслужбы РФ для распространения созданных ими нарративов используют в том числе и жителей Латвии, которых удается завербовать в Telegram-каналах или во время поездок в Россию. Типичные исполнители заданий — люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать, а все чаще — молодежь, пишет LSM+.

Загрузка

Как господа офицеры сдавали латышский язык: 100 лет назад

«Из 39 державших выдержало испытания 30. Почти все державшие принадлежали к меньшинствам», — сообщал 17 ноября 1925 года из Даугавпилса корр. «Сегодня» в заметке о проверке знаний латышского офицерами-резервистами, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на старейшую русскую газету Латвии. 

Жуткая находка в Москве: рабочие обнаружили сумку с частями детского тела

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены части тела ребенка примерно 7-10 лет, пишет apollo.lv.

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Обращение премьер-министра Латвии Эвики Силини к народу в день 107-летия провозглашения Латвийской Республики публикует rus.lsm.lv.

Утепляйтесь! Погода сегодня

Температура воздуха в день государственного праздника составит от 0 до +5 градусов, местами ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а временами небо будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

А начнут ли они любить Латвию? Хирург о том, к чему приведёт наказание русских за язык

Пластический хирург, политик Янис Заржецкис (Латвия на первом месте) в программе "Пресс клуб" на телеканале TV24 призвал интегрировать русских при помощи пряника, а не кнута.

