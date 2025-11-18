В Латвии отмечают 107-ю годовщину основания государства

В честь годовщины основания государства сегодня состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы с участием официальных лиц, военный парад на набережной 11 ноября и торжественное заседание Сейма, а в 20:00 у памятника Свободы к народу Латвии обратится президент Эдгар Ринкевич. Также по всей стране пройдут праздничные мероприятия и концерты.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.

Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".