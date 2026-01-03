По информации СМИ, атаке подверглись не менее десяти объектов в Каракасе, включая военно-морскую базу Ла-Гуайра на севере страны — там расположена академия ВМФ. ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ. К президентскому дворцу Мирафлорес начали стягивать бронетехнику.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что целью нападения США является «захват стратегических ресурсов» республики — нефти и полезных ископаемых, а также «подрыв политической независимости страны».

Президент Колумбии Густаво Петро призвал немедленно созвать совещания ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с происходящим. «В данный момент бомбят Каракас. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. ОАГ и ООН должны немедленно собраться», — написал он.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также потребовал срочной реакции международного сообщества. Он осудил нападение США на Венесуэлу, назвав его «государственным терроризмом».

Ранее Трамп неоднократно обещал провести наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить Мадуро покинуть свой пост. Вооруженные силы США планировали начать ее 25 декабря, в католическое Рождество, однако затем сроки были сдвинуты, сообщают источники CBS News.

В Венесуэле ранее было введено чрезвычайное положение, сообщил глава государства Николас Мадуро. Венесуэла обратилась в Совбез ООН, требуя привлечь США к ответственности. «Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет перед международным сообществом о крайне серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории Венесуэлы», — говорится в сообщении правительства страны.

Роль Венесуэлы в наркоторговле оценивается экспертами по-разному, но они единодушны в том, что для этой южноамериканской страны крайне важны нефтяные экспортные поставки: обескровленная экономика Венесуэлы располагает крупнейшими известными запасами нефти в мире - более 300 миллиардов баррелей, пишет Deutsche Welle.

Во всех стратегических расчетах неравнодушного к нефти президента США Дональда Трампа эти ресурсы играют большую роль. Однако только нефтью объяснить обострение конфликта вокруг Венесуэлы нельзя - здесь переплетаются многочисленные другие интересы как США, так и двух других крупных держав - Китая и России.

Какие геополитические цели у Китая в Венесуэле?

Венесуэльская нефть составляла недавно лишь около 4% китайского импорта черного золота, но тенденция растет: агентство Reuters цитирует мнение двух аналитиков рынка, предположивших, что в декабре ожидаются новые рекордные показатели. Китай, по их данным, импортирует более 600 тысяч баррелей в день, то есть большую часть венесуэльской суточной добычи. Для Китая Венесуэла важна как источник нефти, чтобы укрепить собственную энергетическую независимость в глобальной борьбе за ресурсы. В обмен на нефть в Венесуэлу поступают значительные китайские инвестиции, в том числе кредиты. По разным оценкам, долг Каракаса перед Пекином составляет 60–70 миллиардов долларов США.

Венесуэла также является рынком сбыта китайских технологий: многие вооружения поступают из Китая, а телекоммуникационная инфраструктура в значительной степени основана на китайских компонентах. В сентябре венесуэльский лидер Николас Мадуро на пресс-конференции в Каракасе представил новый смартфон Huawei, заявив, что "лучший телефон в мире" подарил ему лично председатель КНР Си Цзиньпин, и американские спецслужбы якобы не смогут его взломать.

Авторитарно-националистический социализм Венесуэлы хорошо сочетается с китайской государственной идеологией. Осуждая действия США вроде недавней конфискации нефтяных танкеров, Пекин может позиционировать себя как союзник Каракаса.

У Пекина, вероятно, есть и другая цель - отвлечь США на Карибский регион. Последние десять лет президенты США уделяют все больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, где Пекин стремится к доминированию и все агрессивнее заявляет претензии на Тайвань. Поэтому Китаю выгодно, если США будут вынуждены сосредоточиться на Венесуэле или Кубе.

Какие интересы у России в Венесуэле?

Москва также заинтересована в том, чтобы через союзников в Латинской Америке влиять на ситуацию и тем самым бросать вызов доминированию США. В 2001 году Путин впервые принял тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Впоследствии Россия стала крупнейшим поставщиком вооружений для Венесуэлы. После войны в Грузии Чавес поддержал Путина, признав осенью 2009 года независимость Южной Осетии и Абхазии. После смерти Чавеса в 2013 году Мадуро старался сохранить тесные связи с Россией. Когда в 2019 году его власть оказалась под угрозой, а председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя законным временным президентом, США немедленно поддержали его: Трамп увидел шанс избавиться от Мадуро. Однако Россия отправила в Каракас два военно-транспортных самолета с солдатами и техникой.

"Москва, по сути, спасла Мадуро, - заявил в интервью DW политолог из Университета ICESI в Колумбии Владимир Рувинский. - Впервые со времен Карибского кризиса США были вынуждены напрямую обсуждать ситуацию в Латинской Америке с Россией". Однако в нынешней конфронтации Рувинский не ожидает столь решительной поддержки Мадуро со стороны Москвы - пока все ограничивается словами.

Чего хотят США?

В середине декабря Трамп в посте в своей социальной сети Truth Social потребовал, чтобы Венесуэла вернула "всю нефть, землю и другие активы, которые они у нас украли". Речь может идти об экспроприациях в ходе национализации нефтяной отрасли Венесуэлы в 2007 году, за которые не все американские компании получили компенсацию. Лишь Chevron продолжает работать в стране по специальной договоренности. Однако для американских корпораций гораздо выгоднее добыча нефти в соседней Гайане. На ее приграничный регион Эссекибо также претендует Венесуэла. Таким образом, у США есть как минимум два аргумента в пользу насильственного смещения Мадуро.

В свою первую каденцию Трамп значительно расширил санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой, и уже тогда пытался силой проверить Мадуро. Его советник по безопасности Джон Болтон называл Венесуэлу вместе с Кубой и Никарагуа "треугольником террора". Теперь Трамп преследует цель смены власти в Венесуэлерешительнее, чем когда-либо.