Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 3. Января Завтра: Miervalda, Miervaldis, Ringolds
Доступность

Нужна работа? Полиция ищет сотрудников; что надо делать и за какую зарплату

© LETA 3 января, 2026 12:38

Важно 0 комментариев

Госполиция ищет инспекторов разных отделов. Обещают платить до 1784 евро до вычета налогов, причём будущим стражам закона, например, секретным оперативным работникам, нужно будет пройти всего лишь трёхмесячное обучение в колледже, выяснило агентство LETA. 

Инспекторы требуются в различных регионах Латвии - в Вентспилсе, Кулдиге, Олайне, Риге, Салдусе, Талси, Юрмале. Вакансии имеются в отделе реагирования, в группе по расследованию административных нарушений, в отделе превенции и на оперативной работе.

Инспектора отдела реагирования ждёт зарплата от 1480 до 1610 евро до вычета налогов, обещают также доплачивать 300 евро за выполнение определённых функций и задач. Размер зарплаты может меняться с учётом индивидуальных критериев претендента.

Кандидаты должны иметь профессиональное высшее образование первого уровня по следующим специальностям: правоведение, гражданская и военная оборона, коммерческие знания и администрирование, социальные науки или информатика. Необходимо также водительское удостоверение категории "В".

Кандидаты, не проходившие службу в органах МВД или в Управлении мест заключения, должны будут пройти профессиональную переподготовку - 3-месячные курсы в колледже Госполиции в Риге.

Главные обязанности: реагировать на информацию о преступном деянии или ином правонарушении, выезжать на места происшествия, вести патрулирование, предпринимать необходимые меры безопасности для профилактики и раскрытия правонарушений, задерживания нарушителей закона, предотвращения несанкционированных мероприятий и беспорядков.

При выявлении административного нарушения такой сотрудник полиции должен будет вести дело об административном нарушении. Нужно также уметь проводить ведомственные проверки, а при выявлении преступного деяния - открывать уголовные дела и проводить начальные следственные действия.

Кроме этого, инспектора должны будут проводить проверки на алкоголь и другие одурманивающие вещества, регулировать движение транспорта и пешеходов.

Инспектору отдела превенции обещают зарплату от 1591 до 1621 евро. Такой инспектор должен будет уметь вести учёт и проводить исследование мест риска, проводить профилактические мероприятия, начинать и проводить ведомственные проверки, рассматривать заявления от физических и юридических лиц.

Самую большую зарплату - до 1784 евро до вычета налогов - предлагают инспектору бюро уголовной полиции по оперативной работе. 

Заявления принимаются до конца января.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!
Важно

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице
Важно

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова
Важно

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Читать
Загрузка

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Читать

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Читать

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Читать

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Читать

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

Читать

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

Важно 15:24

Важно 0 комментариев

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

Читать