Нужна работа? Полиция ищет сотрудников; что надо делать и за какую зарплату

Инспекторы требуются в различных регионах Латвии - в Вентспилсе, Кулдиге, Олайне, Риге, Салдусе, Талси, Юрмале. Вакансии имеются в отделе реагирования, в группе по расследованию административных нарушений, в отделе превенции и на оперативной работе.

Инспектора отдела реагирования ждёт зарплата от 1480 до 1610 евро до вычета налогов, обещают также доплачивать 300 евро за выполнение определённых функций и задач. Размер зарплаты может меняться с учётом индивидуальных критериев претендента.

Кандидаты должны иметь профессиональное высшее образование первого уровня по следующим специальностям: правоведение, гражданская и военная оборона, коммерческие знания и администрирование, социальные науки или информатика. Необходимо также водительское удостоверение категории "В".

Кандидаты, не проходившие службу в органах МВД или в Управлении мест заключения, должны будут пройти профессиональную переподготовку - 3-месячные курсы в колледже Госполиции в Риге.

Главные обязанности: реагировать на информацию о преступном деянии или ином правонарушении, выезжать на места происшествия, вести патрулирование, предпринимать необходимые меры безопасности для профилактики и раскрытия правонарушений, задерживания нарушителей закона, предотвращения несанкционированных мероприятий и беспорядков.

При выявлении административного нарушения такой сотрудник полиции должен будет вести дело об административном нарушении. Нужно также уметь проводить ведомственные проверки, а при выявлении преступного деяния - открывать уголовные дела и проводить начальные следственные действия.

Кроме этого, инспектора должны будут проводить проверки на алкоголь и другие одурманивающие вещества, регулировать движение транспорта и пешеходов.

Инспектору отдела превенции обещают зарплату от 1591 до 1621 евро. Такой инспектор должен будет уметь вести учёт и проводить исследование мест риска, проводить профилактические мероприятия, начинать и проводить ведомственные проверки, рассматривать заявления от физических и юридических лиц.

Самую большую зарплату - до 1784 евро до вычета налогов - предлагают инспектору бюро уголовной полиции по оперативной работе.

Заявления принимаются до конца января.