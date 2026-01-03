От Новосибирска до Кишинёва: как в 1970-х в Риге домушников-гастролёров обезвредили

Рига считалась богатым городом, поэтому сюда наведывались и гастролеры из России. Одну такую банду рижские сыщики обезвредили в середине 70-х. Почему же тогда следствие длилось полтора года? О специфике этого уголовного дела рассказывалось в статье «Домушники-гастролеры", опубликованной в журнале «Человек и закон» в 1977 году.

Тонкая пластинка, выточенная из бритвенного лезвия, плотно легла на верхнюю кромку ключа. Далее все происходило автоматически. Вот руки вставили ключ с пластинкой в замочную скважину. Поворот, другой - и в нос ударили теплые запахи еды, нафталина, духов и еще чего-то другого, незнакомого. Николай давно приметил, что чужое жилье всегда пахнет чем-то непонятным и всегда иным. Он позвал сообщников, которые дежурили, страхуя, на верхнем и нижнем этажах.

Квартира оказалась так себя, небогатой. Закончили быстро. Прошагали вниз. У дверей подъезда притормозили. Нервно перевели дыхание. «Совсем немного идти, - успокаивал себя Николай. - Вот она, остановка троллейбуса".

Женщина, шедшая навстречу, остановилась. Едва прошли мимо, она вдруг всплеснула руками. «Это мой «дипломат", мои вещи! Вы зачем? Куда? Стойте! - дама от удивления и оторопи сначала полушепотом, а потом закричала: - Воры! Украли мои вещи! Стойте! Держите их!» - Ее голос заметался между стенами домов.

Николай заматерился, побросал вещи и ринулся куда-то в сторону. Напруженные ноги понесли сами через газон прямиком на улицу. Его подельники бросились врассыпную. «Ведь чувствовал, что нельзя было идти в ту хату. А теперь дай бог ноги унести. Ни секунды больше не останусь в этом городе... Откуда здесь взялся милиционер? Надо же было так столкнуться. Ерунда, от тебя-то я уйду, ведь это какой-то курсантик", - думал домушник. Но не ушел.

Дежурный по отделению привычно и быстро составлял рапорт: «У доставленного в отделение по подозрению в совершении квартирной кражи Николая Б., 1956 года рождения, ранее судимого за квартирные кражи, прописанного в городе Черкесске Ставропольского края, нигде не работающего, при осмотре личных вещей обнаружена карточка-визитка гостиницы «Спорт". В номере гостиницы были задержаны его сообщники: Cергей К., 1960 года рождения, ранее судимый, уроженец города Ставрополя, лицо без определенного места жительства. Анатолий С., 1957 года рождения, уроженец Ростовской области, ранее судимый, нигде не работающий. В этом же номере гостиницы изъято большое количество вещей (предположительно похищенных в разных квартирах города Риги), в том числе изделия из золота, облигации, деньги... Задержанные препровождены в СИЗО УВД Рижского горисполкома. Вещественные доказательства и документы отправлены в распоряжение следователя". Этот рапорт и лег первой страничкой в будущее многотомное уголовное дело.

Признание подозреваемых

На первый взгляд оно казалось несложным, так как в шести кражах, совершенных в разных микрорайонах Риги, подследственные уже сознались. Начальство посчитало, что даже если к делу добавится еще несколько эпизодов, то ненамного. И тогда вскоре можно будет писать обвинительное заключение и передавать дело в суд.

Но случилось непредвиденное. На очередной допрос Николай пришел с заявлением, в котором подробного рассказал еще о десятке квартирных краж, совершенных им совместно с приятелями Анатолием и Сергеем в других городах тогдашнего СССР. Тремя днями позже такую же бумагу выложили на стол следователя и подельники. Чем же были вызваны явки с повинной? Скорее всего, обвиняемые просто решили покататься по необъятным просторам тогдашнего СССР за казенный счет. Что им было терять? Ведь срок им и так шел, а работать в СИЗО, в отличие от зоны, не надо. И каждый факт надо же было проверять на месте. Николай с сообщниками признались в совершении 87 краж в 22 городах. Брали в основном драгоценности, золото, деньги, радиоаппаратуру, дорогую одежду. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил внушительную сумму в 66 328 рублей. В ходе следствия удалось возместить пострадавшим только 12 435 рублей.

Но это еще надо было все доказать. В УВД других республик рассылались письма-уведомления о проведении проверок показаний обвиняемых. Потоком шли письма-ответы, на которые надо было как-то реагировать. И тогда в МВД Латвийской ССР связались со своими коллегами в России, на Украине и в Белоруссии. Распоряжением министра внутренних дел СССР была образована межреспубликанская оперативно-следственная группа, которая состояла из пяти человек.

Время, нервы и... километры

Никто из членов группы не мог с уверенностью сказать, сколько километров в воздухе, по железной дороге, на автомобиле было у каждого. А сколько междугородних телефонных переговоров, телеграмм, справок, отчетов, рапортов и прочих документов они написали.

Почти сразу перед группой встала проблема доставки обвиняемых в те города и поселки, где они совершили кражи. Разработали график, разбили всю географию на регионы, разработали маршруты передвижений. Но возникли трудности с обеспечением охраны. Кто возьмется за эту работу? На помощь пришли сотрудники одного из подразделения внутренних войск. Ни одного ЧП при переезде из города в город обвиняемых не возникло.

Все скрупулезно собранные доказательства, факты, версии, выстроили в 22 томах уголовного дела. Само расследование продолжалось полтора года. И вот, когда все мыслимые и немыслимые сроки ведения следствия по этому необычному делу были много раз перекрыты, оно все же приблизилось к концу. Добровольные показания обвиняемых были подтверждены едва ли наполовину. Около 40 преступления так и осталось «за кадром» из-за того, что оперативникам в 12 городах не удалось найти пострадавших. Далеко не все представители ведомства готовы были проявлять служебное рвение. Вот только несколько их рапортов, отправленных в Главное следственное управлением МВД СССР6 «Обвиняемые указали почтовое отделение, откуда ими отправлялись посылки с похищенными вещами. Меры по изъятию документов по пересылке не принимались. Получатели посылок не допрошены"; «В Ростове-на-Дону обвиняемый указал шесть квартир, откуда им были украдены вещи и деньги. Однако были проверены только три из них. Также осталось невыясненным, где проживали обвиняемые, как и кому сбывали похищенное"; «Обвиняемые указали, что проживали в Кишиневе у гр-н Тодерешко и Раку, которые дарили им изделия из золота и другие вещи, добытые преступным путем. Обыски у этих лиц не проводились".

Все эти несуразицы, недоработки, нелепости и проколы и стали второй паутиной уголовного дела о 87 кражах, совершенных в 22 городах на территории Латвии, Украины, Молдавии, Белоруссии, России. Но в итоге его все-таки удалось довести до суда. Его провели в Латвии, в месте, где и было возбуждено уголовное дело. Процесс продолжался достаточно долго, были многочисленные апелляции в различные судебные инстанции. Но в итоге Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР поставила окончательную точку. Николай Б. был приговорен к двенадцати годам лишения свободы, Анатолий С. получил одиннадцать лет, а Сергей К. - десять лет лишения свободы. Всех домушников отправили отбывать наказание, как рецидивистов, в колонию усиленного режима.

Александр ВАЛЬТЕР.