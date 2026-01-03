То, что сейчас происходит в Венесуэле, — это не просто новости из Южной Америки, это прямое военное нападение США на суверенное государство. Удары по территории, вмешательство во внутренние дела, насильственный захват власти — всё это происходит без мандата ООН, без акта самообороны и без какой-либо прямой угрозы со стороны Венесуэлы.

«Если мы открыто называем Россию агрессором и оккупантом за вторжение в Украину, то как объяснить, что проправительственные СМИ почти полностью молчат о том, что США сейчас делают в Венесуэле?» — говорит Андрей Козлов. «Почему они не ставят флаг Венесуэлы на своих сайтах, почему не используют те же термины — оккупация, агрессия, нарушение международного права? Это и есть двойные стандарты», — добавляет он.

Венесуэла — это далеко не «маленькая страна». По площади она составляет около 916 000 км² — примерно в полтора раза больше Украины, значительно больше Франции и почти в два с половиной раза больше Германии. «Это крупная страна, с десятками миллионов людей, своей армией и полным правом решать своё будущее. А сейчас кто-то решил взять власть силой», — подчёркивает Козлов.

«Когда нам говорят, что всё это делается ради борьбы с наркотрафиком или восстановления демократии, возникает простой вопрос: с какого момента это стало оправданием для бомбардировок и захвата власти?» — комментирует Андрей Козлов. По его мнению, ни наркотрафик, ни внутренняя нестабильность не дают права на военное вторжение без международного согласия.

Ситуация невольно напоминает войну в Украине. «Россия справедливо подвергается критике за вторжение на территорию Украины, за нарушение международного права. Но если одних мы называем агрессорами, а других молча оправдываем, то международное право перестаёт быть законом — оно превращается в инструмент удобной риторики», — говорит Козлов.

Особое внимание Козлов обращает на позицию Латвии. «Наше правительство пока хранит молчание. Нет публичных заявлений о недопустимости применения силы без международного мандата. Нет осуждения факта оккупации», — отмечает Андрей Козлов. «Для Латвии, как для небольшой страны, единые правила особенно важны. Если крупные державы могут силой решать свои геополитические задачи и при этом не нести ответственности, малые страны просто остаются без защиты», — добавляет он.

Сегодня это Венесуэла. Завтра — любая другая страна, которая станет неудобной для сильных игроков. «Проблема здесь не в симпатиях или антипатиях, а в том, что двойные стандарты разрушают саму идею международного права. История это уже не раз показывала», — заключает Козлов.