«Два мира, у которых нет ничего общего»: экономист — о расслоении общества в Латвии

Она считает: это хорошо, что мы думаем о том, как не вырубать дождевые леса, "обо всяких философиях", что нам нужны куры на свободном содержании - это всё свидетельствует о нашей хорошей жизни.

Но величайшая проблема, по мнению Гулбе, которая всё сильнее ощущается, состоит в том, что у нас формируются "ножницы" - бедный и богатый концы, причём один не знает о существовании второго. Она рассказала, что раз в квартал ходит в сетевые супермаркеты посмотреть на цены и, когда посещает Mego в Московском предместье, а после него - Sky, то это два совершенно разных мира, не имеющие вообще ничего общего.

Больше всего Гулбе не нравится и её тревожит то, что "у нас тоже скоро будет забор, за которым живёт кто-то". Что плохо? Если это бизнесмены, которые заработали и относятся к "богатому концу", то всё в порядке. Это их риск, их решения и т.д.

"Но у нас этот "богатый конец" образовался путём получения зарплат от государства и самоуправлений", - делает вывод экономист. И это вызывает недоверие - зачем мне заниматься бизнесом? У меня снова будут налоги, мне страшно - а вдруг я что-то опять неправильно сделаю, меня накажут. И отношение от тех, кто входит в "богатый конец", для Гулбе иногда поразительно: "ты с ними дружишь", и ей это кажется ужасным.