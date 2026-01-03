Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Два мира, у которых нет ничего общего»: экономист — о расслоении общества в Латвии

TV24 3 января, 2026 10:58

"У нас образуются "ножницы" - бедный и богатый концы", сказала на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP 10 . Gada apskats руководитель Центра поощрения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Она считает: это хорошо, что мы думаем о том, как не вырубать дождевые леса, "обо всяких философиях", что нам нужны куры на свободном содержании - это всё свидетельствует о нашей хорошей жизни.

Но величайшая проблема, по мнению Гулбе, которая всё сильнее ощущается, состоит в том, что у нас формируются "ножницы" - бедный и богатый концы, причём один не знает о существовании второго. Она рассказала, что раз в квартал ходит в сетевые супермаркеты посмотреть на цены и, когда посещает Mego в Московском предместье, а после него - Sky, то это два совершенно разных мира, не имеющие вообще ничего общего.

Больше всего Гулбе не нравится и её тревожит то, что "у нас тоже скоро будет забор, за которым живёт кто-то". Что плохо? Если это бизнесмены, которые заработали и относятся к "богатому концу", то всё в порядке. Это их риск, их решения и т.д.

"Но у нас этот "богатый конец" образовался путём получения зарплат от государства и самоуправлений", - делает вывод экономист. И это вызывает недоверие - зачем мне заниматься бизнесом? У меня снова будут налоги, мне страшно - а вдруг я что-то опять неправильно сделаю, меня накажут. И отношение от тех, кто входит в "богатый конец", для Гулбе иногда поразительно: "ты с ними дружишь", и ей это кажется ужасным.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

