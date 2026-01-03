Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

«Мы будем принимать активное участие в решении вопроса», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет управлять Венесуэлой.

«Мы не можем рисковать, позволяя кому-то другому управлять и просто завладевать тем, что он оставил. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем активно участвовать в этом процессе. И мы хотим обеспечить свободу для народа», — заявил президент США (цитата по CNN).

По словам Трампа, жители Венесуэлы очень рады аресту Мадуро, «потому что они любят Соединенные Штаты» и потому что страна при Мадуро была «диктатурой».

Reuters: вице-президент Венесуэлы Делси Родригес улетела в Россию. МИД РФ: это «фейк»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили агентству Reuters четыре источника, осведомленные о ее передвижениях.

Ее брат, глава национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригес находится в Каракасе, утверждают собеседники Reuters.

Ранее Делси Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, требуя от США предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.

Согласно Конституции Венесуэлы, власть в стране должна перейти вице-президенту Делси Родригес, если Николас Мадуро по каким-либо причинам не может исполнять свои обязанности.

Обновлено. В министерстве иностранных дел России назвали «фейком» сообщения СМИ о том, что вице-президент Венесуэлы находится в России. Также в МИДе заявили, что глава ведомства Сергей Лавров провел с Делси Родригес телефонный разговор.

CNN: Мадуро с женой захватили ночью, когда они спали. Президента Венесуэлы теперь доставят в Нью-Йорк

Спецназовцы из подразделения «Дельта Форс» ворвались в дом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, когда те спали. По словам источников телеканала CNN, американские военные захватили супругов посреди ночи, вытащив их из спальни.

В настоящее время власти США разрабатывают план по доставке Мадуро и его жены в Нью-Йорк, где они предстанут перед федеральным судом Манхэттена

Источники ABC News утверждают, что Мадуро уже доставляют самолетом в Нью-Йорк. Где именно будет содержаться захваченный президент Венесуэлы, неизвестно, говорят источники телеканала. Однако обычно подсудимые, чье дело будет рассматривать федеральный суд на Манхэттене, содержатся в изоляторе в Бруклине.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле — авиация нанесла серию ударов по целям в столице Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, а спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Об этом рассказал Дональд Трамп.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявлены официальные обвинения в Южном округе Нью-Йорка. По ее словам, они обвиняются в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина в США, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США.

«В скором времени они предстанут перед американским правосудием на американской земле в американских судах», — написала Бонди в соцсети Х.

В ночь на 3 января власти США провели военную операцию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракасу и трем штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. В ходе операции американские спецназовцы захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, заявил Дональд Трамп. Достоверных сведений о том, где сейчас находится Мадуро, пока не поступало.

Власти США еще в 2020 году заочно предъявили обвинения Мадуро в коррупции, торговле наркотиками и других преступлениях. Госдепартамент объявил о вознаграждении в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы.

«Свобода наступает» — «Нет, это государственный терроризм» Как в мире обсуждают военную операцию США против Венесуэлы

Кая Каллас еврокомиссар по международной политике

Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле. ЕС не раз заявлял, что господин Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирную передачу власти. При любых обстоятельствах принципы международного права и Устава ООН должны уважаться. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране — наш главный приоритет.

Андрей Сибига министр иностранных дел Украины

Украина последовательно отстаивала право народов на свободную жизнь — свободную от диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях.

Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают масштабные преступления, насилие, пытки, репрессии, нарушение всех основных свобод, кражу голосов и разрушение демократии и верховенства права, совершенные его режимом.

Украина, как и десятки других стран в разных частях мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих.

Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством. Мы будем и впредь поддерживать их право на такую ​​нормальную жизнь, уважение и свободу.

Мы выступаем за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, уделяя первостепенное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.

Спасибо всем, кто во всем мире помогает защищать жизнь.

Министерство иностранных дел России

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение.

Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.

В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.

Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне".

Густаво Петро президент Колумбии

<…> Колумбия подтверждает свою непоколебимую приверженность принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, в частности, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, запрету применения или угрозы применения силы и мирному урегулированию международных споров. В этой связи правительство Колумбии отвергает любые односторонние военные действия, которые могут ухудшить ситуацию или поставить под угрозу гражданское население.

Страна занимает позицию, направленную на сохранение регионального мира, и настоятельно призывает к деэскалации, воздержанию от действий, которые усугубляют конфронтацию, и приоритету диалога и дипломатических каналов.

В качестве превентивной меры Национальное правительство предприняло шаги по защите гражданского населения, сохранению стабильности на колумбийско-венесуэльской границе и оперативному удовлетворению любых потенциальных гуманитарных или миграционных потребностей в координации с местными властями и соответствующими ведомствами.

Министерству иностранных дел Колумбии поручено поддерживать открытые дипломатические каналы с вовлеченными правительствами и продвигать на соответствующих многосторонних и региональных форумах инициативы, направленные на объективную проверку фактов и сохранение регионального мира и безопасности.

<…> Пусть Боливар защитит венесуэльский народ и народы Латинской Америки.

Хавьер Милей президент Аргентины

Свобода наступает. Да здравствует свобода, черт возьми!

Мигель Диас-Канель Бермудес президент Кубы

Куба осуждает и требует СРОЧНОЙ реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Наша зона мира подвергается жестокому нападению. Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки.

Родина или смерть! Мы победим!

Камла Персад-Биссессар премьер-министр Тринидад-и-Тобаго

Ранее сегодня утром, в субботу, 3 января 2026 года, США начали военную операцию на территории Венесуэлы. Тринидад-и-Тобаго НЕ участвует в каких-либо из проводимых военных операций. Тринидад-и-Тобаго продолжает поддерживать мирные отношения с народом Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Испании

Министерство иностранных дел внимательно следит за ситуацией в Венесуэле в координации со своими партнерами в Европейском союзе и странах региона.

<…> Испания призывает к деэскалации и умеренности, а также к тому, чтобы всегда действовать с уважением к международному праву и принципам Устава ООН.

В этой связи Испания готова предложить свои услуги для достижения мирного и согласованного решения нынешнего кризиса.

Испания вновь заявляет, что не признает результаты выборов 28 июля 2024 года и всегда поддерживала инициативы по достижению демократического решения проблем Венесуэлы. Она также вновь заявляет, что принимала и будет продолжать принимать десятки тысяч венесуэльцев, вынужденных покинуть свою страну по политическим причинам, и что готова оказать содействие в поиске демократического, мирного решения проблем страны путем переговоров.

Министерство иностранных дел Ирана

Министерство иностранных дел Исламской республики Иран решительно осуждает военное нападение США на Венесуэлу и вопиющее нарушение национального суверенитета и территориальной целостности страны. Военное нападение США на Венесуэлу представляет собой явное нарушение основополагающих принципов Устава ООН и основных норм международного права, в частности статьи 2 (4) Устава, которая запрещает угрозу или применение силы, и полностью квалифицируется как «акт агрессии». Это должно быть недвусмысленно и незамедлительно осуждено ООН и всеми государствами, приверженными верховенству права, а также международному миру и безопасности.

Военная агрессия США против независимого государства, являющегося членом ООН, представляет собой серьезное нарушение регионального и международного мира и безопасности. Ее последствия затрагивают всю международную систему и еще больше подорвут основанный на Уставе ООН порядок.

Напоминая о неотъемлемом праве Венесуэлы на защиту своего национального суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение, Министерство иностранных дел Исламской республики Иран подчеркивает юридическую и моральную ответственность всех государств и международных организаций, в частности ООН и ее Совета безопасности, за немедленное прекращение незаконной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы. Необходимо принять надлежащие меры для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей преступлений, совершенных в ходе этой военной агрессии.

Майк Ли сенатор от штата Юта (Республиканская партия)

Первый твит: Я очень хотел бы знать, каково — и есть ли вообще — конституционное оправдание этих действий в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы.

Второй твит: Только что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио.

Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест.

Данное действие, вероятно, подпадает под неотъемлемые полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции, по защите американского персонала от фактического или неизбежного нападения.

Спасибо, госсекретарь Рубио, что держите меня в курсе.

Энди Ким сенатор от штата Нью-Джерси (Демократическая партия)

Несколько недель назад министры Рубио и Хегсет посмотрели в глаза каждому сенатору и заявили, что речь не идет о смене режима. Тогда я им не доверял, а сейчас мы видим, что они нагло лгали Конгрессу. Трамп отверг предусмотренную Конституцией процедуру одобрения вооруженных конфликтов, потому что администрация знает, что подавляющее большинство американского народа отвергает риски втягивания нашей страны в новую войну.

Этот удар — не проявление силы. Это неразумная внешняя политика. Он подвергает опасности американцев в Венесуэле и регионе и посылает ужасный и тревожный сигнал другим влиятельным лидерам по всему миру: нападение на главу государства является приемлемой политикой для правительства США. Это еще больше подорвет нашу репутацию, уже пострадавшую от политики Трампа во всем мире, и лишь изолирует нас в то время, когда мы нуждаемся в наших друзьях и союзниках больше, чем когда-либо.