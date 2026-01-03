Как информировала агентство LETA советница министра Элина Бивиня, в пятницу вечером Козловскис лично оценил ситуацию на месте.

"На месте происшествия работают все ответственные службы, как только спасательные работы будут завершены, Госполиция обследует место происшествия. На данный момент Госполиция начала расследование и выяснит все обстоятельства случившегося, чтобы призвать к ответственности тех, кто вызвал эту чрезвычайную ситуацию", - заявил министр.

Козловскис также выразил соболезнование близким погибшего - это сотрудник АО Gaso.

Как сообщается, аварийная служба Gaso в 14:58 в пятницу, 2 января, получила информацию о запахе газа в подъезде жилого дома на ул. Баускас. Аварийная бригада прибыла по вызову в 15:05.

При обследовании здания газовщики обнаружили повышенную концентрацию газа у дверей одной из квартир на пятом этаже. Жилец приоткрыл дверь, но, увидев газовщиков, тут же её закрыл, не пустив специалистов в квартиру.

Сотрудники аварийной службы приступили к принятию неотложных мер по безопасности, перекрыв подачу газа в здание.

Поскольку у газовщиков возникли обоснованные подозрения о незаконных манипуляциях с газопроводом, были вызваны пожарные и Госполиция.

Во время проведения работ, когда один из сотрудников Gaso находился в подъезде, в квартире на пятом этаже произошёл взрыв. Как подтвердила председатель правления предприятия Илзе Петерсоне-Годмане, сотрудник аварийной службы при взрыве погиб на месте происшествия.

Госполиция сообщила о начале уголовного процесса в связи с преступными деяниями против всеобщей безопасности и общественного порядка. Пока полиция не предоставляет информации, был ли кто-либо задержан в связи с ЧП.

Как сообщила в пятницу вечером программа TV3 Ziņas, квартира, в которой произошёл взрыв, принадлежала самоуправлению, жилец в ней проживал с 2015 года. Сотрудники Gaso посещали эту квартиру не впервые - вызов по данному адресу поступал и в четверг, 1 января.

Предположительная причина ЧП - нелегальное подключение к газопроводу.

Эксплуатация пострадавшего здания временно запрещена - до получения заключения от сертифицированного специалиста по строительству. Если будет решено, что здание дальнейшей эксплуатации не подлежит, Рижская дума предложит жильцам социальную помощь и временное жильё.

В результате взрыва произошло обрушение четвёртого и пятого этажей, а также кровли жилого дома.

Здание обслуживает SIA Latvijas namsaimnieks, в нём 74 квартиры, четыре из них принадлежат самоуправлению.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, (VUGD) информировала агентство LETA о том, что в результате ЧП на ул. Баускас 2 января погибли два человека.

Изначально сообщалось о гибели одного человека и ранениях ещё нескольких.

Сегодня, 3 января, ГПСС сообщила, что при взрыве погибли два человека и пострадали ещё двое. При проведении спасательных работ пострадал также пожарный, доставленный в медучреждение.

Как информировала агентство LETA Госполиция, при проведении спасательных работ в квартире на пятом этаже было найдено тело ещё одного погибшего. По информации полиции, возможно, именно этот человек совершил преступное деяние, последствием которого стал взрыв.

Из здания своими силами до прибытия ГПСС эвакуировались 35 человек, ещё 11 человек эвакуировали пожарные.

С места происшествия были спасены три человека и шесть кошек.

Утром в субботу, 3 января, пожарные всё ещё ведут работу на месте взрыва. Продолжает работать и созданный в пятницу оперативный штаб.

В пятницу на месте ЧП был задействован подъёмный кран, с помощью которого были сняты 13 панелей. Демонтаж и вывоз опасных конструкций длились всю ночь.

Сейчас все опасные конструкции убраны и на месте происшествия ждут строительного инспектора, который обследует пострадавшую при взрыве часть здания.