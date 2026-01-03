С этого дня вступают в силу изменения тарифов за проезд, утверждённые Советом по общественному транспорту (СОТ, STP) 4 сентября 2025 года.

Эти изменения ориентированы на расстояния перевозок с учётом доступности регионов. В зональной системе плата увеличится на 30 центов, а вне зон и для дальних поездок - на 20 центов.

Примеры цен для билетов на поезд:

Рига – Иманта: 1.50 € → 1.50 €

Рига – Сигулда: 2.50 € → 2.80 €

Рига – Дубулты: 2.00 € → 2.30 €

Рига – Лиепая 8.90 € → 9.10 €

Рига – Саласпилс 2.00 € → 2.30 €

Рига – Айзкраукле 3.50 € → 3.80 €



Примеры цен для билетов на автобус:

Лиепая – Гробиня: 1.00 € → 1.20 €

Рига – Дубулты 2.00 € → 2.30 €

Комбули – Казанова: 0.70 € → 0.90 €

Рига – Резекне 11.70 € → 11.90 €

Лиепая – Гробиня: 1.00 € → 1.20 €

ATD напоминает: все билеты, купленные до 14 января, будут действительны до окончания их срока годности.

Для покупателей проездных билетов скидки остаются без изменений. Этот подход направлен на поощрение лояльности, чтобы те, кто пользуется общественным транспортом каждый день, получили выгодные условия.

Проездные дают возможность существенно сэкономить: билет на 30 дней стоит как 20 поездок и окупается уже после 21-й поездки. Доступны также 1-дневные, 3- и 5-дневные билеты, а также билеты по числу поездок со скидками до 20%.

Льготы для всех, кому они положены на региональных маршрутах, сохраняются в 100-процентном размере, порядок пользования транспортом не меняется.

Согласно решению СОП, тариф за проезд пересматривается не реже чем раз в году с учётом накопившегося уровня инфляции и изменения средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.