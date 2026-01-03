Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Режиссёр Экис: «Меня назвали русофобом»; что думает публика? (1)

Редакция PRESS 3 января, 2026 12:21

Важно 1 комментариев

Об этом режиссёр, продюсер и предприниматель Андрей Экис написал в своём профиле в соцсети "Фейсбук".

"Недавно в дискуссии меня назвали русофобом.

И именно здесь важно понять, как это слово работает в языке пропаганды.

В пропаганде слово "русофоб" не употребляется для защиты русского народа.

Оно употребляется, чтобы осознанно смешивать путинский режим с русскими людьми.

Ты говоришь: российское государство ведёт себя агрессивно.

Ты говоришь: давайте говорить о фактах, а не лозунгах.

Ответ: ты русофоб.

Этим достигается одно: критика режима преподносится как нападки на весь народ.

Это переворачивает разговор вверх тормашками.

Больше не надо говорить о решениях, ответственности или насилии.

Создаётся впечатление, что проблема - это ты, поскольку как будто "ненавидишь всех русских".

Но это неправда.

Путинский режим - это не русский народ.

В России живут миллионы людей с разными взглядами, и многие из них сами страдают от этого режима.

Именно поэтому этот приём так удобен: агрессор может прикидываться жертвой!!!

Но русский народ используется как прикрытие деятельности режима.

Критиковать авторитарную власть не означает ненавидеть людей.

Смешивание двух этих вещей - осознанная манипуляция".

Его пост вызвал неоднозначную реакцию:

- Нет смысла оправдываться и разъяснять. Враждебно настроенные всегда будут использовать какой-нибудь нарратив - фашист или русофоб. К тому же фобия - это страх, но я, например, их не боюсь, поэтому я их всегда прошу называть меня русофилом, потому что я не способен жить без разоблачения зла русских.

- Очень просто - если ты поддерживаешь Украину и проклинашь войну Путлера и её сторонников, то ты русофоб! С русскими это мало связано.

- В наши дни слова "геноцид", "фашизм" и т.д. употребляются не к месту и без толерантности к чужому мнению.

- Я тоже русофоб x 10.

- Кто раньше был "антисоветчик", тот сегодня "русофоб". Причём первый вариант всё же звучал не так лживо. Но самые настоящие русофобы - в прямом смысле слова - это нынешние обитатели Кремля. Те, кто панически боится собственного народа.

- Я не думаю, что быть русофобом - это что-то плохое. У латышей - воз и маленькая тележка причин бояться России.

- Но ведь вражда культивируется не против режима, а против русских как нации, и не надо здесь снова искажать факты.

 

