«Latvijas valsts ceļi»: по стране опасная гололедица

Скользкие и заснеженные участки чистят и посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить ситуацию, к работам по содержанию дорог привлечены 159 единиц техники зимней службы.

На региональных дорогах движение затруднено практически по всей Латвии, исключение составляет только район Балви. Работы выполняются в приоритетном порядке, в первую очередь на наиболее загруженных направлениях.

LVC призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в пути, выбирать скорость по состоянию покрытия и держать безопасную дистанцию.