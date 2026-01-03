Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 3. Января Завтра: Miervalda, Miervaldis, Ringolds
Доступность

Анджанс: США славит страны Балтии как образцовых союзников, но в час «икс» решать будет Трамп

© LETA 3 января, 2026 13:00

Мнения 0 комментариев

LETA

Военный министр США Пит Хегсет назвал страны Балтии и Польшу - в основном из-за расходов на оборону - образцовыми союзниками, но есть вопрос, насколько можно будет положиться на США в час "икс", заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс.

Он отметил, что, невзирая на положительное восприятие стран Балтии в институциях США, окончательное решение будет принимать один человек, и это президент США Доналд Трамп. На вопрос, можно ли положиться на то, что в момент кризиса США вмешаются, Анджанс ответил, что в прошедшем году Трамп чаще использовал тарифы и прибегал к запугиванию ими, а в войны вступал тогда, если победа гарантирована и ввязаться можно быстро.

В качестве примера профессор привёл войну Израиля с Ираном, куда США вмешались, когда Израиль, по словам Анджанса, уже проделал "большую часть работы": ликвидировал генералов, учёных и системы ПВО, а израильские дроны свободно летали над Ираном. Он упомянул также удары США по Сирии, Сомали и Йемену, которые охарактеризовал как быстрые, "хирургические" и без явного желания эскалации конфликта.

Комментируя высказывания Хегсета о странах Балтии и Польше, Анджанс отметил, что имидж у них хороший, в том числе благодаря сотрудничеству в Афганистане, Ираке и в коалиции в борьбе против ИГИЛ. Однако эксперт повторно подчеркнул, что решающим является вопрос, как поступят США, "если что-то произойдёт".

Война в Украине и процесс мирных переговоров вызывают у Анджанса неоднозначные ощущения. По его словам, Трамп заявил, что Россия не нападёт на другие соседние страны, потому что он президент. По мнению Анджанса, у России может быть другой расчёт, а именно, на то, что Трамп готов "разделить Украину". Политолог добавил, что посланник США Стив Уиткофф ездил в Москву и Санкт-Петербург и затем озвучивал нарративы российского диктатора Владимира Путина. Профессор также заявил, что гипотетически аналогичным образом можно смотреть и на Нарву и Даугавпилс, если появится подход "торговли территориями" и "там ведь говорят по-русски". Кроме того, политолог назвал "прискорбным событием" фактический "перезапуск" отношений с Белоруссией.

Наряду с этим Анджанс упомянул о том, что США изменились и в дальнейшем станут более эгоистичными, а также следует учесть, что США планируют сократить количество военных в Европе, о чём администрация ясно заявила. Он сказал, что даже тогда, когда звучат слова поддержки и если происходит ротация войск США в регионе, общая поддержка Европы может стать слабее и Европу критикуют.

Помимо этого, Анджанс напомнил о нестабильной позиции Хегсета, добавив, что тот может отойти в сторону и его может сменить министр армии США Дэн Дрисколл, друг вице-президента США Дж. Д. Вэнса, либо заместитель военного министра Элбридж Колби. Оба они неблагожелательны к Европе и настроены на переориентацию на Азию, в частности, Китай.

Эксперт подчеркнул, что в час "икс" решение придётся принимать быстро, но разведслужбы видят предупреждающие признаки, поскольку ничто не происходит "с ясного неба". Он привёл пример полномасштабного вторжения России в Украину, накануне которого имели место явные признаки. Впрочем, политолог признаёт, что слова поддержки, высказанные политиками, не всегда переходят в дела. Пример - вопрос санкций, в том числе высказывания сенатора США Линдси Грэма о готовности наложить на Россию колоссальные санкции, которые дальше слов не пошли, хотя при голосовании, по оценке эксперта, их могли бы поддержать около 80 сенаторов.

Отвечая на вопрос о повышении обороноспособности Европы, Анджанс отметил, что страны ЕС ощущают угрозу неодинаково. Германия сделала многое, в том числе разместила бригаду в Литве - это политолог оценивает как чрезвычайно важный шаг. Он задал риторический вопрос: если подходить циничным образом, должны ли Люксембург и Бельгия в самом деле волноваться по поводу вторжения России? Эти страны в большей мере сталкиваются с инцидентами с дронами, кибератаками и шпионажем. Эксперт добавил, что, когда Латвия требует от Европы большего, надо помнить о том, что для львиной доли других европейских стран уровень угрозы значительно ниже.

По поводу действий Латвии политолог отметил, что службу гособороны можно было ввести раньше и что в Латвии за 11 месяцев этого года призвано около тысячи человек, в следующем году будут призваны примерно 1600, а Эстония и Литва в год обучает около четырёх тысяч человек.

Анджанс назвал "достойной сожаления" ситуацию с торговлей с Россией и Белоруссией, а также вопрос с железной дорогой. Он упомянул, что Россия остаётся шестым по величине экспортным рынком для Латвии, и назвал двурушничеством то, что Латвия поддерживает Украину и укрепляет оборону, но при этом торговля с агрессором продолжается. Политолог напомнил, что вооружённые силы призывают к демонтажу железной дороги, и подчеркнул, что свобода имеет цену, хотя это и означает потери для экономики.

Эксперт подверг критике подход к вопросу о железной дороге, заявив, что требование принять совместное решение Латвии, Литвы и Эстонии представляет собой шаг назад, поскольку такое решение не может быть принято. Одна из причин - у Литвы имеет место транзит в Кёнигсберг согласно договору между ЕС и Россией.

Анджанс подвёл итог: в Латвии многое сделано, но темп мог бы быть и побыстрее, а позиция - более принципиальной, особенно в вопросах торговли с Россией и железной дороги в Россию и Белоруссию. Эксперт подчеркнул: Латвия обходится без российского газа и электричества, но без рынка обходиться не хочет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро
Важно

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!
Важно

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице
Важно

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Читать
Загрузка

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Читать

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Важно 16:33

Важно 0 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Читать

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Читать

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Читать

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

Читать

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

Важно 15:24

Важно 0 комментариев

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

Читать