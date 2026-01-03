Анджанс: США славит страны Балтии как образцовых союзников, но в час «икс» решать будет Трамп

Он отметил, что, невзирая на положительное восприятие стран Балтии в институциях США, окончательное решение будет принимать один человек, и это президент США Доналд Трамп. На вопрос, можно ли положиться на то, что в момент кризиса США вмешаются, Анджанс ответил, что в прошедшем году Трамп чаще использовал тарифы и прибегал к запугиванию ими, а в войны вступал тогда, если победа гарантирована и ввязаться можно быстро.

В качестве примера профессор привёл войну Израиля с Ираном, куда США вмешались, когда Израиль, по словам Анджанса, уже проделал "большую часть работы": ликвидировал генералов, учёных и системы ПВО, а израильские дроны свободно летали над Ираном. Он упомянул также удары США по Сирии, Сомали и Йемену, которые охарактеризовал как быстрые, "хирургические" и без явного желания эскалации конфликта.

Комментируя высказывания Хегсета о странах Балтии и Польше, Анджанс отметил, что имидж у них хороший, в том числе благодаря сотрудничеству в Афганистане, Ираке и в коалиции в борьбе против ИГИЛ. Однако эксперт повторно подчеркнул, что решающим является вопрос, как поступят США, "если что-то произойдёт".

Война в Украине и процесс мирных переговоров вызывают у Анджанса неоднозначные ощущения. По его словам, Трамп заявил, что Россия не нападёт на другие соседние страны, потому что он президент. По мнению Анджанса, у России может быть другой расчёт, а именно, на то, что Трамп готов "разделить Украину". Политолог добавил, что посланник США Стив Уиткофф ездил в Москву и Санкт-Петербург и затем озвучивал нарративы российского диктатора Владимира Путина. Профессор также заявил, что гипотетически аналогичным образом можно смотреть и на Нарву и Даугавпилс, если появится подход "торговли территориями" и "там ведь говорят по-русски". Кроме того, политолог назвал "прискорбным событием" фактический "перезапуск" отношений с Белоруссией.

Наряду с этим Анджанс упомянул о том, что США изменились и в дальнейшем станут более эгоистичными, а также следует учесть, что США планируют сократить количество военных в Европе, о чём администрация ясно заявила. Он сказал, что даже тогда, когда звучат слова поддержки и если происходит ротация войск США в регионе, общая поддержка Европы может стать слабее и Европу критикуют.

Помимо этого, Анджанс напомнил о нестабильной позиции Хегсета, добавив, что тот может отойти в сторону и его может сменить министр армии США Дэн Дрисколл, друг вице-президента США Дж. Д. Вэнса, либо заместитель военного министра Элбридж Колби. Оба они неблагожелательны к Европе и настроены на переориентацию на Азию, в частности, Китай.

Эксперт подчеркнул, что в час "икс" решение придётся принимать быстро, но разведслужбы видят предупреждающие признаки, поскольку ничто не происходит "с ясного неба". Он привёл пример полномасштабного вторжения России в Украину, накануне которого имели место явные признаки. Впрочем, политолог признаёт, что слова поддержки, высказанные политиками, не всегда переходят в дела. Пример - вопрос санкций, в том числе высказывания сенатора США Линдси Грэма о готовности наложить на Россию колоссальные санкции, которые дальше слов не пошли, хотя при голосовании, по оценке эксперта, их могли бы поддержать около 80 сенаторов.

Отвечая на вопрос о повышении обороноспособности Европы, Анджанс отметил, что страны ЕС ощущают угрозу неодинаково. Германия сделала многое, в том числе разместила бригаду в Литве - это политолог оценивает как чрезвычайно важный шаг. Он задал риторический вопрос: если подходить циничным образом, должны ли Люксембург и Бельгия в самом деле волноваться по поводу вторжения России? Эти страны в большей мере сталкиваются с инцидентами с дронами, кибератаками и шпионажем. Эксперт добавил, что, когда Латвия требует от Европы большего, надо помнить о том, что для львиной доли других европейских стран уровень угрозы значительно ниже.

По поводу действий Латвии политолог отметил, что службу гособороны можно было ввести раньше и что в Латвии за 11 месяцев этого года призвано около тысячи человек, в следующем году будут призваны примерно 1600, а Эстония и Литва в год обучает около четырёх тысяч человек.

Анджанс назвал "достойной сожаления" ситуацию с торговлей с Россией и Белоруссией, а также вопрос с железной дорогой. Он упомянул, что Россия остаётся шестым по величине экспортным рынком для Латвии, и назвал двурушничеством то, что Латвия поддерживает Украину и укрепляет оборону, но при этом торговля с агрессором продолжается. Политолог напомнил, что вооружённые силы призывают к демонтажу железной дороги, и подчеркнул, что свобода имеет цену, хотя это и означает потери для экономики.

Эксперт подверг критике подход к вопросу о железной дороге, заявив, что требование принять совместное решение Латвии, Литвы и Эстонии представляет собой шаг назад, поскольку такое решение не может быть принято. Одна из причин - у Литвы имеет место транзит в Кёнигсберг согласно договору между ЕС и Россией.

Анджанс подвёл итог: в Латвии многое сделано, но темп мог бы быть и побыстрее, а позиция - более принципиальной, особенно в вопросах торговли с Россией и железной дороги в Россию и Белоруссию. Эксперт подчеркнул: Латвия обходится без российского газа и электричества, но без рынка обходиться не хочет.