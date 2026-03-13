И никаких богохульных рисунков в школе! Британия начинает потихоньку жить по законам шариата

Чиновники правящей Лейбористской партии издали фетву... ой, простите, пока это просто распоряжение, что британские светские школы должны руководствоваться законами ислама при выдаче заданий для детских рисунков, ибо они могут оказаться богохульством или идолопоклонничеством с точки зрения шариата.

В руководстве по обращению с религиозными запретами при преподавании национальной учебной программы по предметам говорится, что, хотя исламская культура создала прочное абстрактное искусство, «трехмерные фигуративные изображения людей считаются некоторыми мусульманами идолопоклонством», пишет The Telegraph. Учителям было рекомендовано: «Очень важно, чтобы школа понимала это и также была осторожна, не прося своих учеников воспроизводить изображения Иисуса, пророка Мухаммеда или других фигур, считающихся пророками в исламе. Некоторые мусульманские ученики могут не желать рисовать человеческие фигуры».

В рекомендациях, призванных помочь учителям адаптироваться к религиозным особенностям, также содержится предупреждение о том, что уроки музыки и танцев могут противоречить учениям ислама. В них также отмечается, что разнообразие в классе может быть «великим источником силы», но школы «должны быть гибкими в отношении религиозных различий».

Рекомендации были выпущены местными властями на севере Англии, в том числе в Кирклисе, районе, в котором находится школа Бэтли. Школа стала местом протестов в 2021 году после того, как учитель показал в классе изображение пророка Мухаммеда. Сотрудник школы по-прежнему скрывается.

Тем временем британское правительство вводит официальную должность Главного уполномоченного по борьбе с исламофобией...