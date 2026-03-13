И никаких богохульных рисунков в школе! Британия начинает потихоньку жить по законам шариата

Редакция PRESS 13 марта, 2026 12:51

Трафальгарская площадь Лондона. Наши дни.

Похоже, Великобритания вышла из Евросоюза только ради того, чтобы стать первой страной в Европе, которая перейдёт на законы шариата. И похоже, что ей удастся это сделать за считанные годы, - тогда как с неповоротливой бюрократией ЕС это могло бы занять не одно десятилетие.

Чиновники правящей Лейбористской партии издали фетву... ой, простите, пока это просто распоряжение, что британские светские школы должны руководствоваться законами ислама при выдаче заданий для детских рисунков, ибо они могут оказаться богохульством или идолопоклонничеством с точки зрения шариата.

В руководстве по обращению с религиозными запретами при преподавании национальной учебной программы по предметам говорится, что, хотя исламская культура создала прочное абстрактное искусство, «трехмерные фигуративные изображения людей считаются некоторыми мусульманами идолопоклонством», пишет The Telegraph. Учителям было рекомендовано: «Очень важно, чтобы школа понимала это и также была осторожна, не прося своих учеников воспроизводить изображения Иисуса, пророка Мухаммеда или других фигур, считающихся пророками в исламе. Некоторые мусульманские ученики могут не желать рисовать человеческие фигуры».

В рекомендациях, призванных помочь учителям адаптироваться к религиозным особенностям, также содержится предупреждение о том, что уроки музыки и танцев могут противоречить учениям ислама. В них также отмечается, что разнообразие в классе может быть «великим источником силы», но школы «должны быть гибкими в отношении религиозных различий».

Рекомендации были выпущены местными властями на севере Англии, в том числе в Кирклисе, районе, в котором находится школа Бэтли. Школа стала местом протестов в 2021 году после того, как учитель показал в классе изображение пророка Мухаммеда. Сотрудник школы по-прежнему скрывается.

Тем временем британское правительство вводит официальную должность Главного уполномоченного по борьбе с исламофобией...

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

