Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Редакция PRESS 18 ноября, 2025 15:56

0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

"Сегодня, въ этотъ большой для насъ всѣхъ день мое сердце наполняется радостью, когда вижу, что уже пережиты не только тѣ трудности, которыя стояли на пути независимой Латвіи во внѣ, но что урегулировалась и установилась ея внутренняя жизнь. Я считаю достиженіемъ и то, что представители населяющихъ Латвію меньшинственныхъ національностей могутъ на всемірныхъ конгрессахъ выставлять Латвію въ качествѣ примѣра для другихъ государствъ. Кровь русскихъ, нѣмецкихъ, еврейскихъ, польскихъ, литовскихъ юношей тоже была пролита за освобожденіе Латвіи. Это дружеское сожительство и сотрудничество служитъ важнымъ факторомъ въ достиженіи счастливаго будущаго нашей общей родины — Латвіи."

К.Ульманисъ, "Кровью къ свободѣ"

"Сегодня", 18.11.1928

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

