Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

"Сегодня, въ этотъ большой для насъ всѣхъ день мое сердце наполняется радостью, когда вижу, что уже пережиты не только тѣ трудности, которыя стояли на пути независимой Латвіи во внѣ, но что урегулировалась и установилась ея внутренняя жизнь. Я считаю достиженіемъ и то, что представители населяющихъ Латвію меньшинственныхъ національностей могутъ на всемірныхъ конгрессахъ выставлять Латвію въ качествѣ примѣра для другихъ государствъ. Кровь русскихъ, нѣмецкихъ, еврейскихъ, польскихъ, литовскихъ юношей тоже была пролита за освобожденіе Латвіи. Это дружеское сожительство и сотрудничество служитъ важнымъ факторомъ въ достиженіи счастливаго будущаго нашей общей родины — Латвіи."

К.Ульманисъ, "Кровью къ свободѣ"

"Сегодня", 18.11.1928