Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa
Доступность

Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет

Редакция PRESS 18 ноября, 2025 12:18

Важно 0 комментариев

17 ноября ушел из жизни путешественник Карлис Барделис, сообщает nra.lv.

«Мой дорогой Карлис умер на рассвете в понедельник у меня на руках и у моей матери. В самое тёмное время года, в тепле своего дома, в окружении самых близких. Это грустно, но не тяжело. Легко, зная, что страдания Карлиса закончились», — пишет его подруга Элизабет Озола.

Под девизом «Скучая от границ» Барделис начал свои приключения в 2013 году, пересек Европу на роликовых коньках от мыса Нордкап на севере до самой южной точки страны — Гибралтара. С тех пор Барделис совершил несколько экспедиций, прежде чем начать планировать своё кругосветное путешествие.

Барделис — шестикратный обладатель мирового рекорда Гиннесса, который провел девять лет, совершая кругосветное плавание без мотора, парусов и других вспомогательных средств.

В апреле прошлого года он завершил своё кругосветное путешествие на лодке и велосипеде, достигнув начальной и конечной точки в Людерице (Намибия). В общей сложности Барделис провёл в путешествии 2898 дней, или семь лет и 11 месяцев. Он проплыл 46 326 километров на лодке и 11 972 километра на велосипеде.

Во время этого путешествия Барделис установил шесть мировых рекордов Гиннесса, три из которых до сих пор не побиты. Вместе со своей подругой Гинтой Барковски они стали первой командой, пересекшей на веслах Южную Атлантику. Барделис также стал первым человеком, пересекшим на веслах Тихий океан из Южной Америки в Азию и Индийский океан из Азии в Африку.

В прошлом году было объявлено, что Карлис перенес инсульт и у него диагностировали опухоль головного мозга.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен
Важно

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)
Важно

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция
Важно

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:05 18.11.2025
Латвия: дроны для Бельгии
Sfera.lv 1 час назад
Британия: а своего урана нет
Sfera.lv 3 часа назад
Британия: живыми – не сдадимся
Sfera.lv 8 часов назад
Кипр: встреча двух половинок
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: систему финансирования семейных врачей изменят кардинально
Sfera.lv 9 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии почти вдвое сократилось число молодых осужденных
Bitnews.lv 1 день назад
Рига потратит 850 тысяч евро на «зеленые» кампании
Bitnews.lv 3 дня назад

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Читать
Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Читать

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Читать

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Читать

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Читать

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Читать

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Читать