Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет

«Мой дорогой Карлис умер на рассвете в понедельник у меня на руках и у моей матери. В самое тёмное время года, в тепле своего дома, в окружении самых близких. Это грустно, но не тяжело. Легко, зная, что страдания Карлиса закончились», — пишет его подруга Элизабет Озола.

Под девизом «Скучая от границ» Барделис начал свои приключения в 2013 году, пересек Европу на роликовых коньках от мыса Нордкап на севере до самой южной точки страны — Гибралтара. С тех пор Барделис совершил несколько экспедиций, прежде чем начать планировать своё кругосветное путешествие.

Барделис — шестикратный обладатель мирового рекорда Гиннесса, который провел девять лет, совершая кругосветное плавание без мотора, парусов и других вспомогательных средств.

В апреле прошлого года он завершил своё кругосветное путешествие на лодке и велосипеде, достигнув начальной и конечной точки в Людерице (Намибия). В общей сложности Барделис провёл в путешествии 2898 дней, или семь лет и 11 месяцев. Он проплыл 46 326 километров на лодке и 11 972 километра на велосипеде.

Во время этого путешествия Барделис установил шесть мировых рекордов Гиннесса, три из которых до сих пор не побиты. Вместе со своей подругой Гинтой Барковски они стали первой командой, пересекшей на веслах Южную Атлантику. Барделис также стал первым человеком, пересекшим на веслах Тихий океан из Южной Америки в Азию и Индийский океан из Азии в Африку.

В прошлом году было объявлено, что Карлис перенес инсульт и у него диагностировали опухоль головного мозга.