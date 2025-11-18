Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa
Доступность

Сидит спокойно, что-то пьет: обезглавившей 6-летнего сына-инвалида россиянке выбирают меру пресечения

СтарХит 18 ноября, 2025 12:41

Важно 0 комментариев

На днях общественность шокировало жестоко убийство в Подмосковье. 31-летняя Елена Цуцкова расправилась с 6-летним сыном-инвалидом Мирославом, обезглавив его…

Сначала Елена придумала версию о том, что ребенка убил ее сожитель. Но позже она созналась в страшном преступлении, хотя и не смогла толком объяснить свой мотив. У Цуцковой осталась девятилетняя дочь Аня. Девочка, по словам близких, жила с папой и не слишком хорошо относилась к матери, а та при задержании беспокоилась лишь о своих котах… И вот сегодня Елене Цуцковой, у которой имеются серьезные проблемы психологического плана и зависимость от наркотиков, выбирают меру пресечения на время следственного процесса. Женщина спокойно сидит на заседании с закрытыми глазами, держит в руках стаканчик и что-то пьет. На происходящее вокруг она будто не реагирует.

Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении социальных служб, которые должны были держать на контроле данную семью. «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом о ее аресте. Кроме этого, по результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ.

По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — рассказали представители Следственного комитета Московской области.

В разговорах со своим окружением Елена Цуцкова признавалась ранее, что ей было очень сложно с особенным ребенком. Мирослав, к слову, появился на свет недоношенным. В свои шесть лет ребенок не мог передвигаться самостоятельно…

«Она говорила, что состоит на учете у психиатра, из-за чего ей не дают детей. Упоминала, что она лишена родительских прав. Хотя сейчас пишут в СМИ, что это не так. Я ей посоветовала пройди лечение и доказать, что она способна воспитать ребенка. Погибший мальчик был инвалидом.

Я его видела. У меня сейчас слезы, когда думаю, что я, возможно, могла предотвратить трагедию. Ребенок не ходил, все время находился в инвалидной коляске, не разговаривал. Помню, он смотрел на меня, ручку протягивал. Хороший, ласковый мальчишка. Он к матери был привязан», — вспоминала знакомая Елены, сдававшая ей квартиру.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция
Важно

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция

Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет
Важно

Известный латышский путешественник умер в возрасте 40 лет

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября
Важно

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:05 18.11.2025
Латвия: дроны для Бельгии
Sfera.lv 1 час назад
Британия: а своего урана нет
Sfera.lv 3 часа назад
Украина: политическое будущее Зеленского под вопросом
Sfera.lv 3 часа назад
Кипр: встреча двух половинок
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: систему финансирования семейных врачей изменят кардинально
Sfera.lv 9 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
Что изменится в движении транспорта в Риге в понедельник?
Bitnews.lv 1 день назад
Мексика: неизвестные могилы
Sfera.lv 2 дня назад

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Читать
Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Читать

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Читать

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Читать

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Читать

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Читать

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Читать