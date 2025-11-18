Сидит спокойно, что-то пьет: обезглавившей 6-летнего сына-инвалида россиянке выбирают меру пресечения

Сначала Елена придумала версию о том, что ребенка убил ее сожитель. Но позже она созналась в страшном преступлении, хотя и не смогла толком объяснить свой мотив. У Цуцковой осталась девятилетняя дочь Аня. Девочка, по словам близких, жила с папой и не слишком хорошо относилась к матери, а та при задержании беспокоилась лишь о своих котах… И вот сегодня Елене Цуцковой, у которой имеются серьезные проблемы психологического плана и зависимость от наркотиков, выбирают меру пресечения на время следственного процесса. Женщина спокойно сидит на заседании с закрытыми глазами, держит в руках стаканчик и что-то пьет. На происходящее вокруг она будто не реагирует.

Кроме того, уголовное дело возбудили в отношении социальных служб, которые должны были держать на контроле данную семью. «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом о ее аресте. Кроме этого, по результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ.

По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — рассказали представители Следственного комитета Московской области.

В разговорах со своим окружением Елена Цуцкова признавалась ранее, что ей было очень сложно с особенным ребенком. Мирослав, к слову, появился на свет недоношенным. В свои шесть лет ребенок не мог передвигаться самостоятельно…

«Она говорила, что состоит на учете у психиатра, из-за чего ей не дают детей. Упоминала, что она лишена родительских прав. Хотя сейчас пишут в СМИ, что это не так. Я ей посоветовала пройди лечение и доказать, что она способна воспитать ребенка. Погибший мальчик был инвалидом.

Я его видела. У меня сейчас слезы, когда думаю, что я, возможно, могла предотвратить трагедию. Ребенок не ходил, все время находился в инвалидной коляске, не разговаривал. Помню, он смотрел на меня, ручку протягивал. Хороший, ласковый мальчишка. Он к матери был привязан», — вспоминала знакомая Елены, сдававшая ей квартиру.