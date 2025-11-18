Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

© LETA 18 ноября, 2025 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Поездка из Тарту в Ригу займет около трех с половиной часов, стоимость билетов пока не сообщается.

Эстонская железнодорожная компания "Elron" долгое время работала над запуском экспресс-поезда Тарту-Рига. Хотя первоначально линия должна была начать работу еще в прошлом году, когда Тарту был культурной столицей Европы, сейчас процесс продвинулся настолько, что, вероятно, новая линия будет открыта приблизительно через месяц - 15 декабря, сообщил член правления "Elron" Мярт Эренпрейс.

"Сегодня мы достаточно уверены, что 15 декабря - достижимая дата. Со стороны Латвии будет всего пять остановок: четыре промежуточные и конечная - Рига, а по Эстонии поезд будет следовать по обычной линии до Валги", - сказал Эренпрейс.

По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы скорректировать внутренние железнодорожные расписания в Эстонии таким образом, чтобы поезд не стоял слишком долго в Валге, а пересекал границу и продолжал движение почти сразу же.

Для начала перевозок все же необходимо дождаться последних "зеленых сигналов" от Европы. На данный момент от Европы получено разрешение на использование одного двухвагонного поезда и его экипажа на маршруте. Однако для обслуживания линии в полном объеме требуется три таких поезда и три экипажа. По двум составам процедура одобрения в Европе еще продолжается, но Эренпрейс выразил надежду, что к концу ноября или к началу декабря могли бы появиться два дополнительных состава.

Поездка из Тарту в Ригу будет длиться примерно три с половиной часа. Окончательное расписание предстоит утвердить после того, как на железнодорожной инфраструктуре Эстонии и Латвии будут завершены ремонтные работы.

"Если приблизительно, то поезд должен отправляться из Таллинна около трех часов дня, прибывать в Тарту примерно в половине шестого, а затем в Ригу около 21:15. В обратном направлении поезд должен выезжать из Риги утром в 7:30 и прибывать в Тарту около 11:00, после чего будет следовать по внутреннему расписанию до Таллинна", - пояснил Эренпрейс.

Согласно коалиционному соглашению, заключенному на прошлой неделе между партией "Isamaa" и Партией реформ, Тарту будет сотрудничать в развитии скоростного железнодорожного сообщения как в направлении Таллинна, так и Риги. По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, город поможет с маркетинговой кампанией нового экспресс-поезда.

"Мы уже провели основательную подготовительную работу как с Ригой, так и с другими местными самоуправлениями на маршруте поезда, чтобы совместно представить людям наши города и туристические достопримечательности. В поездах запланированы соответствующие информационные материалы, а также, разумеется, различные возможности цифровых кампаний", - отметил Клаас.

Эренпрейс добавил, что наряду с экспресс-поездом Тарту-Рига сохранится комбинированное железнодорожное сообщение между Таллинном и Вильнюсом.
 

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

