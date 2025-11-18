Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)

Редакция PRESS 18 ноября, 2025 14:10

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что сегодня на трассе А2 в районе Аугшлигатне произошло небольшое столкновение автобуса и грузовика, пишет Sadursme.lv.

Учитывая сильный снегопад и очень скользкую дорогу, возможно, один из автомобилей не успел вовремя затормозить.

❄️ В настоящее время дорожные условия затруднены

Движение транспорта на месте происшествия затруднено

⚠️ Призываем вас быть особенно осторожными за рулем — дороги местами скользкие

Если у вас есть дополнительная информация или другие видео с места происшествия — напишите нам в личные сообщения!

Кроме того, как сообщает агентство ЛЕТА, движение на Видземском шоссе во вторник было ограничено из-за двух аварий, сообщили в Латвийской дорожной государственной компании 

В связи с дорожно-транспортным происшествием полностью перекрыта одна полоса движения на Видземском шоссе в Лигатненской волости Цесисского края. Движение организовано по одной полосе.

Тем временем примерно в километре отсюда произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Жителям настоятельно рекомендуется использовать другие объездные пути.

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

