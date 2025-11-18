Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)

Учитывая сильный снегопад и очень скользкую дорогу, возможно, один из автомобилей не успел вовремя затормозить.

❄️ В настоящее время дорожные условия затруднены

Движение транспорта на месте происшествия затруднено

⚠️ Призываем вас быть особенно осторожными за рулем — дороги местами скользкие

Кроме того, как сообщает агентство ЛЕТА, движение на Видземском шоссе во вторник было ограничено из-за двух аварий, сообщили в Латвийской дорожной государственной компании

В связи с дорожно-транспортным происшествием полностью перекрыта одна полоса движения на Видземском шоссе в Лигатненской волости Цесисского края. Движение организовано по одной полосе.

Тем временем примерно в километре отсюда произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Жителям настоятельно рекомендуется использовать другие объездные пути.