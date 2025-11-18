Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa
Доступность

Каждый 10-й автомобиль в Латвии — со «скрученным» пробегом: эксперты

© LETA 18 ноября, 2025 14:32

Важно 0 комментариев

В Латвии у 10,8% проверенных автомобилей обнаружены искаженные или «скорректированные» данные о пробеге, сообщили представители платформы для создания отчётов об истории автомобилей carVertical со ссылкой на данные платформы.

Данные платформы показывают, что средний пробег автомобилей в Латвии изменился на 102 400 километров.

При этом 59,3% латвийских автомобилей имеют записи о повреждениях. Представители платформы поясняют, что с 2024 года этот показатель вырос почти на два процентных пункта, а средняя стоимость ущерба составляет 2800 евро.

Данные также показывают, что 70,5% осмотренных в Латвии автомобилей были импортированы из-за рубежа. Представители «carVertical» поясняют, что у таких автомобилей часто поддельный пробег и скрытые повреждения.

Средний возраст осмотренных в Латвии автомобилей составляет 11,4 года по сравнению со средним показателем 2024 года, равным 11,1 года. Соответственно, латвийские покупатели автомобилей приобретают несколько более старые транспортные средства.

Эксперт автоиндустрии издания «carVertical» Матс Бузелис отмечает, что при покупке подержанного автомобиля у покупателей часто возникают определённые ожидания относительно пробега. «Некоторые хотят машину с пробегом до 100 000 километров, другие — до 200 000. Автомобили с большим пробегом сложнее продать, поэтому недобросовестные продавцы искажают показания одометра, чтобы сделать автомобиль более привлекательным и увеличить свою прибыль», — объясняет он.

Компания «carVertical» ежегодно проводит исследование прозрачности европейского автомобильного рынка, чтобы выявить страны, где покупка подержанного автомобиля сопряжена с повышенным риском.

В этом году Латвия заняла 24-е место из 25 стран. Великобритания занимает первое место в индексе прозрачности рынка, где у 2,3% автомобилей был обнаружен скорректированный пробег, а у 17% автомобилей зафиксированы повреждения.

В исследовании carVertical были изучены отчеты об истории автомобилей, купленных клиентами компании в период с сентября 2024 года по август 2025 года.

Платформа автомобильных данных carVertical управляется литовской CV Group. У carVertical есть офисы в 35 странах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)
Важно

Кто свидетели? Снежное ДТП сегодня под Лигатне (ВИДЕО)

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября
Важно

Наш стержень — латышские ценности: Силиня поздравила латвийцев с 18 ноября

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция
Важно

Найдено тело пропавшего мужчины: Госполиция

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:05 18.11.2025
Латвия: дроны для Бельгии
Sfera.lv 1 час назад
Британия: а своего урана нет
Sfera.lv 3 часа назад
Британия: живыми – не сдадимся
Sfera.lv 8 часов назад
Кипр: встреча двух половинок
Sfera.lv 8 часов назад
Эстония: систему финансирования семейных врачей изменят кардинально
Sfera.lv 9 часов назад
Погода в праздничный вторник: в Латвии ожидаются осадки и сильный ветер
Bitnews.lv 1 день назад
В Эстонии задержан латвиец с крупной партией амфетамина
Bitnews.lv 1 день назад
В Риге пройдет репетиция парада ко дню Независимости
Bitnews.lv 1 день назад

«Левша на корте»: латвийская теннисистка Дарья Семенистая вошла в мировой топ-100

Всюду жизнь 16:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Рижанке Даше Семенистой всего 23 года. Но ее успехам на корте могут позавидовать многие спортсменки, умудренные как опытом, так и возрастом. В конце октября латвийская теннисистка Дарья выиграла турнир серии W-100 Международной теннисной федерации (ITF). Обойдя множество конкуренток, ей удалось войти в элитарный мировой топ-100, поднявшись в рейтинге на 92-ю строчку. Или, говоря иными словами, войти в сотню лучших теннисисток мира...

Читать
Загрузка

Экспресс-поезд Тарту-Рига запустят к Рождеству

Всюду жизнь 16:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Все более вероятно, что давно планируемый экспресс-поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать уже в середине декабря этого года, сообщает эстонский портал общественного вещания ERR.

Читать

Соцпомощь при чрезвычайных обстоятельствах: кому дадут и сколько?

Новости Латвии 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Какой минимум доходов гарантирует государство своим жителям - работникам по найму, пенсионерам, инвалидам, оставшимся без работы людям? Кто может получить социальную помощь при непредвиденных обстоятельствах? О минимальной поддержке государства и самоуправлений можно узнать в новой подборке полезной информации...

Читать

Не только латышская кровь: поздравление Карлиса Улманиса 18 ноября 1928 года

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

В старейшей русской газете Латвии "Сегодня" 18 ноября 1928 года была опубликована авторская колонка Карлиса Улманиса.  По-русски. Тогда это была обычная практика, особенно в дни Праздника. Что ж писал автор - из первых рук...

Читать

Все мы в Латвии в одной лодке: архиепископ призвал латвийцев не делиться на своих и чужих

Новости Латвии 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Как и в фильме «Поток», проверяется способность жителей Латвии быть в одной лодке, заявил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Риналдс Грантс на богослужении, посвящённом национальному празднику, в Рижском Домском соборе во вторник.

Читать

Глобальный сбой в интернете: доступ ко многим сайтам ограничен

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Из-за сбоя в работе глобальной системы Cloudflare во вторник может быть нарушен доступ к различным интернет-ресурсам.

Читать

Мы очнулись на краю обрыва: председатель Сейма об опасности внутреннего раскола

Важно 15:41

Важно 0 комментариев

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Сегодня свобода Латвии воспринимается как нечто само собой разумеющееся, однако она по-прежнему остается ценностью, которую необходимо беречь - как от внешних угроз, так и от внутреннего раскола в обществе, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Читать