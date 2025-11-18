Каждый 10-й автомобиль в Латвии — со «скрученным» пробегом: эксперты

Данные платформы показывают, что средний пробег автомобилей в Латвии изменился на 102 400 километров.

При этом 59,3% латвийских автомобилей имеют записи о повреждениях. Представители платформы поясняют, что с 2024 года этот показатель вырос почти на два процентных пункта, а средняя стоимость ущерба составляет 2800 евро.

Данные также показывают, что 70,5% осмотренных в Латвии автомобилей были импортированы из-за рубежа. Представители «carVertical» поясняют, что у таких автомобилей часто поддельный пробег и скрытые повреждения.

Средний возраст осмотренных в Латвии автомобилей составляет 11,4 года по сравнению со средним показателем 2024 года, равным 11,1 года. Соответственно, латвийские покупатели автомобилей приобретают несколько более старые транспортные средства.

Эксперт автоиндустрии издания «carVertical» Матс Бузелис отмечает, что при покупке подержанного автомобиля у покупателей часто возникают определённые ожидания относительно пробега. «Некоторые хотят машину с пробегом до 100 000 километров, другие — до 200 000. Автомобили с большим пробегом сложнее продать, поэтому недобросовестные продавцы искажают показания одометра, чтобы сделать автомобиль более привлекательным и увеличить свою прибыль», — объясняет он.

Компания «carVertical» ежегодно проводит исследование прозрачности европейского автомобильного рынка, чтобы выявить страны, где покупка подержанного автомобиля сопряжена с повышенным риском.

В этом году Латвия заняла 24-е место из 25 стран. Великобритания занимает первое место в индексе прозрачности рынка, где у 2,3% автомобилей был обнаружен скорректированный пробег, а у 17% автомобилей зафиксированы повреждения.

В исследовании carVertical были изучены отчеты об истории автомобилей, купленных клиентами компании в период с сентября 2024 года по август 2025 года.

Платформа автомобильных данных carVertical управляется литовской CV Group. У carVertical есть офисы в 35 странах.