«Вы создаете непрерывную цепочку обороны»: президент выступил на параде, собравшем тысячи зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

В параде участвовали подразделения Национальных вооруженных сил (НВС), сил союзников, Министерства внутренних дел и Службы неотложной медицинской помощи, участвующих в обеспечении безопасности страны.

Обращаясь к участникам парада и зрителям, президент Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в день 107-й годовщины провозглашения государства люди радуются свободе и независимости, а также чествуют всех, кто стоял на его страже.

"Безопасность - это уверенность в том, что дети могут расти спокойно. Это уверенность в том, что наш язык, культура и демократия находятся под защитой. Безопасность - это уверенность в будущем", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в основе безопасности лежат инвестиции в укрепление обороны и устойчивости государства, и это не только технологии. "Безопасность - это человек. Солдат, который дал клятву защищать свою страну. Надежный союзник, готовый плечом к плечу идти в бой", - сказал Ринкевич.

Президент призвал смело взглянуть на свои слабые места и укреплять безопасность государства, учиться на опыте Украины и поддерживать ее в противостоянии агрессору. Ринкевич почтил память погибших за свободу Украины Никиты Слядзевского, Виталия Смирнова и Эдгара Платонова.

Он подчеркнул, что безопасность - это также доверие к вооруженным силам, службам внутренних дел и союзникам. Президент поблагодарил пограничников, пожарных-спасателей, полицейских и сотрудников скорой помощи за охрану границ, спасение жизней и задержание нарушителей закона.

Обращаясь к солдатам, земессаргам и яунсаргам, Ринкевич поблагодарил их за смелость и службу. "Вы охраняете границы и воздушное пространство, патрулируете Балтийское море и непрерывно обеспечиваете внутреннюю безопасность. Вы заботитесь о мире не только в Латвии, но и в других странах мира. Вы создаете непрерывную цепочку обороны - от опытного офицера и инструктора до яунсарга. Вы охраняете мир, рискуя своим здоровьем и жизнью", - сказал Ринкевич.

Он выразил благодарность командирам и военнослужащим союзных сил за присутствие и совместное укрепление безопасности Латвии и всего альянса.

Парадом командовал командующий учебного управления НВС, ректор Национальной академии обороны полковник Марис Утинанс, а принимали парад - президент как главнокомандующий НВС, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданc.

НВС на параде представляли кадеты Национальной академии обороны, служащие штабного батальона, военно-морских сил, военно-воздушных сил, командования обеспечения, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской и 4-й Курземской бригад Земессардзе, механизированной пехотной бригады сухопутных войск и солдаты службы государственной обороны.

Также по набережной со своими знаменами прошли подразделения союзников, дислоцированных в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО, и представители других стран альянса, а над Даугавой пролетели самолеты и вертолеты НВС и союзников.

В параде участвовали подразделения Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и впервые - Службы неотложной медицинской помощи.